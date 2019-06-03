Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил отцу ученицы 3-го класса средней школы №27 Фазилат Якубовой, которая прочитала стихи собственного сочинения по пяти основным инициативам главы государства.
1 июня глава Узбекистана ознакомился с работой, осуществляемой в Букинском районе (Ташкентская область) в рамках Пяти инициатив президента.
Глава государства посетил Парк молодежи в махалле Бустон. Как сообщает Дарьё.уз, президент пообщался здесь с молодёжью, которая посещает различные кружки.
Президент подарил автомобиль отцу Фазилат, "за то что, тот создал дочери хорошие условия для творчества", - отмечает издание. А самой девочке глава государства пообещал открыть библиотеку под названием "Фазилат" в её доме.
Президент также распорядился создать ансамбль «Новые ростки будущего» и предоставить необходимые музыкальные инструменты и оборудование. Он вручил подарки молодым людям, изучающим секреты искусства.
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Читатель12 часов назад
Можно узнать про эти 5 инициатив?