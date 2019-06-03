Законопроект «О государственных услугах» подготовлен в рамках Концепции создания электронного правительства рабочей группой при министерстве юстиции, в которую входят также представители гражданского общества.

Члены рабочей группы при разработке проекта использовали опыт десяток стран мира.

В настоящее время проект закона согласуется с министрами и ведомствами, параллельно проходят общественные обсуждения нового законодательства.

Законопроект «О государственных услугах» должен быть представлен на рассмотрение правительства страны до 1 июля этого года

Закон «О государственных услугах» определяет организационные, правовые и экономические основы государственных услуг, регулирует права и обязанности государственных органов и юридических лиц занятых государственными услугами, а также получателей государственных услуг.

Что мы имеем сегодня?

При обсуждении законопроекта с общественностью в минувшую пятницу заместитель начальника Главного управления законодательства Минюста Сарвар Холикзода отметил, что на данный момент госструктуры оказывают услуги населению и юридическим лицам на основе постановления правительства или же собственных распоряжений, которые регистрируются в Минюсте.

По его словам, хотя перечень оказываемых услуг должен быть установлен на видном месте, на доступном языке, эти требования не всегда и не всеми органами выполняются соответствующим образом.

Холикзода подчеркнул, что для получения какого-нибудь документа сегодня госорганы требуют различные справки от других структур.

"То есть, - сказал он, - наблюдается очень много повторения полномочий различными госорганами".

Он отметил, что разработанный закон направлен на то, чтобы люди не тратили много времени за дверями работника госорганов, а получали услуги в определенное время.

«У нас даже само понятие государственных услуг люди понимают иначе. Когда мы говорим об услуге, это значит, что работник, оказывающий услуги, должен обслуживать нас соответствующим образом. Как, к примеру, когда вы обедаете в кафе, официант старается вас обслужить как можно лучше и провожает со словами, «приходите еще». При получении же государственных услуг мы почему-то привыкли благодарить работников госучреждений, при этом еще давать им дополнительную сумму на руки», - сказал Холикзода.

Минимизация коррупции

Другая существующая в настоящее время проблема, по словам Сарвара Холикзода, это слишком частый контакт получателей услуг с работниками госорганов, что является одним из основных причин возникновения коррупционных моментов.

Он отметил, что после принятия закона население и юридические лица смогут получать государственные услуги по онлайн системе посредством веб-портала «электронного правительства».

Холикзода подчеркнул, что будет создан Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг, куда люди могут пожаловаться, если обращение граждан не выполняется в определенное время.

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг - информационно-справочная служба, обеспечивающая работу по предоставлению услугополучателям запрашиваемой информации по вопросам оказания госуслуг. При оказании государственных услуг услугодатели обязаны использовать для физических лиц единый национальный номер и для юридических лиц единый идентификационный номер, выданный уполномоченным государственным органом для идентификации личности. Результатом оказания государственной услуги в электронной форме является выдача электронного документа или документа на бумажном носителе либо сведения из веб-портала «электронного правительства». Услугополучателям может быть оказано несколько государственных услуг в электронной форме на основании одного заявления в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственным услугам.

Представитель Минюста отметил, что все оказываемые государственные услуги будут включены в Единый реестр, и, таким образом, предотвращается повторение полномочий госорганами.

К примеру, сказал Холикзода, только Минздрав сегодня оказывает более 1,5 тыс. услуг.

Реестр государственных услуг предусматривает:

- наименование государственной услуги;

- сведения об услугополучателе (физическое и (или) юридическое лицо);

- наименование центрального государственного органа, разрабатывающего стандарт государственной услуги;

- наименование услугодателя;

- наименование организаций, осуществляющих прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги, и (или) указание на веб-портал «электронного правительства» в случае оказания государственной услуги в электронной форме;

- форму оказания государственной услуги;

- платность либо бесплатность оказания государственной услуги.

Общественный контроль

Закон предусматривает налаживание мониторинга процесса оказания государственных услуг со стороны гражданского общества.

Общественный мониторинг количества и качества оказания государственных услуг – деятельность физических или юридических лиц по сбору, анализу информации о количестве и уровне качества оказания государственных услуг и выработке рекомендаций.

«Это очень важный момент, хотя во время разработки законопроекта некоторые госструктуры категорически выступали против необходимости ведения общественного мониторинга», - пояснил Сарвар Холикзода.

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