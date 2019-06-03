Главным арбитром товарищеского матча между национальными сборными Таджикистана и Афганистана назначен 34-летний рефери ФИФА Насрулло Кабиров из Нурека. На линиях ему будут помогать ассистенты 33-летний Акмал Буриев и 27-летний Хусрави Сиддикзод из Душанбе, сообщает официальный сайт ФФТ.

Резервный судья - 28-летний Гулмуроди Саъдулло, а комиссар матча - замначальника международного департамента Федерации футбола Таджикистана Джовидон Хасанов.

Напомним, матч между национальными сборными Таджикистана и Афганистана пройдет в пятницу, 7 июня, на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

Игра начнется в 19:00 часов.

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