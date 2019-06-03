До конца установленного правительством срока перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца осталось 54 дня (учитывая что два дня в неделю паспортные столы не работают). До сегодняшнего дня почти 3 миллиона граждан страны ещё не получили ID-карты, а паспортные службы в день выдают только по 50 тысяч документов.

Сотрудники паспортных столов республики работают не покладая рук. А как же иначе? С тех пор, как 15 февраля нынешнего года было опубликовано постановление правительства о перерегистрации сим-карт только по паспортам нового образца, количество их клиентов возросло в десятки раз. Но, по подсчетам экспертов, даже работая в ударном темпе, паспортные столы не смогут уложиться в срок и обеспечить за оставшиеся два с половиной месяца новыми ID карточками почти 3 миллиона нуждающихся в этом граждан.

Парламент беспокоится

То, что населению Таджикистана дали на замену своих «бумажных» паспортов на ID образца 2014 года срок до 15 августа (если люди не уложатся в этот срок, то их сим-карты будут деактивированы), стало на днях темой для обсуждения в нижней палате парламента.

Депутат попросил участвовавшего на заседании Маджлиси намояндагон замминистра внутренних дел Икрома Умарзода продлить сроки, но он заявил, что срок остается прежним, сообщает Озоди.

При этом он отметил, что министерство может менять лишь до 50 тысяч паспортов в сутки. Другими словами, МВД точно не успеет обслужить всех страждущих.

Паспортные столы: Работы много, посетителей ещё больше

В паспортном столе столичного района Фирдавси, впрочем, как и в других, многолюдно. За получением паспорта нового образца стоит очередь примерно из 20 человек.

- Неделю собирал документы, а сюда прихожу второй день, - говорит житель Душанбе Комил. – Пришлось отпроситься с работы. Пришел рано, но все равно не успел занять очередь в числе первых. Много мороки, беготни. Но лучше сейчас получить паспорт, ближе к августу, думаю, тут будет как в кипящем котле.

По словам одной из сотрудниц паспортного стола, вот уже два месяца они работают в усиленном режиме.

- Сначала был большой поток выпускников школ, которые поступали в вузы. Сразу после них начался наплыв граждан, желающих обменять старые паспорта на пластиковые. Мы работаем почти без перерыва, иногда даже обедать приходится прямо в кабинете, чтобы сэкономить время, - говорит она.

По её словам, возможно, срок обмена паспортов всё же будет продлён.

- Можно было сразу указать срок до конца года, - говорит она. – Хотя и это не помогло бы в решении вопроса. Вы же прекрасно знаете - наши люди не привыкли всё делать своевременно, и будут ждать последнего месяца, недели. И потом хлынут толпой.

Во вторник стало известно, что теперь паспортные столы будут работать с 8:00 до 22:00.

Паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года выдаётся сроком на 10 лет. То есть, каждые 10 лет вы должны будете его менять в обязательном порядке.

Почему постановление незаконно?

Постановление правительства от 15 февраля 2019 года касается только перерегистрации сим-карт. По всем остальным операциям по оформлению документов, где необходим паспорт гражданина РТ, старые паспорта имеют такую же силу, как и пластиковые паспорта 2014 года выпуска. Об этом говорится в Указе президента РТ "О введении идентификационных карт граждан Республики Таджикистан", вступившему в силу с марта 2014 года. Так, согласно нему «паспорт гражданина Республики Таджикистан действителен на территории страны до окончания срока его действия». Таким образом, уже выданные паспорта старого образца будут считаться действительными вплоть до окончания срока действия.

Между тем, юрист компании «Химоя» объясняет, почему постановление было всё-таки незаконным, почему оно противоречат законодательству нашей страны.

Потому что постановление является подзаконным нормативным актом, то есть закон имеет большую силу, чем постановление правительства.

В самом же законе РТ «О документах удостоверяющих личность» нет оговорки, что его действие может быть ограничено отдельными нормативно правовым актами.

Другими словами, законодатели сначала должны были внести поправки в этот закон и только потом принимать вышеуказанное постановление.

Не так давно «Химоя» обратилась в аппарат президента с письмом, в котором указала, что перерегистрация сим-карт на паспорта нового образца незаконна. Оттуда это письмо было переправлено в Службу связи.

Служба ответила не по существу: «Для предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма, совершенных посредством мобильных телефонов, настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента. В связи с этим и по причине того, что паспорт образца 2014 года (ID-карта, - ред.) позволяет взять отпечатки пальцев каждого абонента, появилась необходимость в новой перерегистрации абонентов мобильной связи».

Ваши права – не в их компетенции

«АП» со своей стороны также обращалась с письмом в МВД республики с просьбой разъяснить некоторые моменты. В числе других вопросов был и такой:

- Не нарушает ли наши права постановление правительства, в котором говорится, что сим-карты впредь можно покупать (и перерегистрировать старые) только на новые ID карты?

В министерстве ответили, что данное постановление было принято правительством и, следовательно, вопрос нужно переадресовать им.

Тогда мы переслали письмо в Конституционный суд. Ответ от них был следующим:

- В рамках своих полномочий Конституционный суд не вправе комментировать и давать правовую оценку вопросам, не входящим в его полномочие, а также без рассмотрения вопроса по существу давать разъяснения в отношении нормативного правового акта, который в последующем может быть предметом конституционного спора.

Мы задали этот вопрос и законодателям. Депутат нижнего парламента, член Комитета конституционной законности, законодательству и правам человека Джаббор Ахмедов о правах умолчал, отметив, что перерегистрация сим-карт по новым паспортам дело необходимое: «Это, прежде всего вопрос безопасности, раскрытия преступности».

Зачем это нужно было делать?

Итак, официально все это было сделано ради безопасности страны. Тут схема сложная - властям нужны наши отпечатки, а чтобы их сдать, нужно почему-то получить ID-карту. Ну, а чтобы нас заставить это сделать, нужно придумать что-то такое, от чего мы в своей жизни отказаться не сможем. Правильно - от связи.

Сотрудники паспортных столов говорят, что дело не в безопасности.

- Главная и единственная мысль – заработать на новых паспортах, - говорит сотрудник одного из паспортных столов столицы.

$30 МЛН. потратят абоненты мобильных компаний при перерегистрации сим-карт. Стоимость одного паспорта - $10.

Способ есть, было бы желание…

Но даже если это был все же вопрос безопасности…

На самом деле получить наши отпечатки пальцев можно было другим – более простым путем. А главное – без затратным для населения.

- Можно было обязать всех граждан, которые не имеют паспорта образца 2014 года бесплатно пройти дактилоскопию в органах внутренних дел и получить соответствующую справку, - говорит юрист компании «Химоя» Навруз Одинаев. - И на основании этой справки уже мобильные операторы могли бы перерегистрировать сим-карты.

- Если у человека со старым паспортом есть водительское удостоверение и/или загранпаспорт нового образца, где отпечатки обязательно сдаются, то почему бы не разрешить регистрацию документов по этим документам? – задавались вопросом в соцсетях граждане страны.

- Если есть необходимость обновить и собрать базу данных граждан, отпечатков пальцев и т.д., то не нужно привязывать это с сим-картами и прикрываться ими. Разработайте отдельное положение, укажите переходный срок на 2-3 года, и потом обяжите всех, в том числе и граждан с бессрочными паспортами пройти процесс обмена паспортов, - говорят комментаторы.

У кого уже возникли сложности?

Навруз Одинаев отмечает, что люди старше 40-45 (60-70-80+), которые уже получали «бессрочные» паспорта очень болезненно реагируют на замену паспорта только по причине перерегистрации сим-карт.

- Для многих 100 сомони для замены паспорта являются значительной суммой. Кроме того, кто-то по причине болезни или возраста просто не сможет пройти всю эту процедуру (выстоять очереди). Причем, ограничение количества сим-карт до 2-х не позволяет покупать сим-карты для своих пожилых родителей, - говорит юрист.

Есть проблема в получении новых паспортов и у другого – довольно широкого круга жителей страны.

Многие граждане, которые за это время продали свои квартиры и теперь живут в домах, не прошедших госприемку, не смогут получить паспорт образца 2014 года и не смогут перерегистрировать старые сим-карты или покупать новые. Как быть им?

Список документов, необходимых для замены паспорта гражданина РТ

Для замены паспорта гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года на новые образцы 2014 года предоставляются следующие документы:

1. Паспорт образца 1996 года.

2. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

3. Справка о группе крови (добровольно).

4. Квитанция в размере 10 долларов США в национальной валюте (участники ВОВ и лица, приравненные к ним, пенсионеры, инвалиды 1 и 2 группы освобождаются от уплаты суммы паспорта)

5. Домовая книга и ордер на квартиру или справка из сельского джамоата.

6. Свидетельство о браке (или свидетельство о разводе).

7. Одна чёрно-белая фотография 3,5 х 4,5 мм.

Штраф за просроченный паспорт составляет 110 сомони.

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