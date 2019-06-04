АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- В отеле «Серена» открывается выставка работ молодого художника Бежана Шамсова. Начало в 18:00. Вход свободный.
- Юношеская сборная Таджикистана (U-17) примет участие в открывающемся в Санкт-Петербурге 31-м по счету международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ИЮНЯ
1922 - Вышел в свет первый номер сатирического журнала «Крокодил».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ИЮНЯ
1927 – Родился литературовед и переводчик Бобо Худойдодов.
1934 – Родился ученый Наим Якубов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.
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