Второй президент Украины Леонид Кучма. Он единственный президент Украины, проработавший на посту два срока.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму главой делегации Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе, сообщает Медуза.

Зеленский заявил, что у его администрации есть «конкретные предложения и новые решения» по Донбассу, которые будут представлены на ближайшей встрече в Минске 5 июня.

"Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", — уточнил Зеленский на брифинге.

На встрече с Владимиром Зеленским господин Кучма заявил, что планирует инициировать перемирие в Донбассе на время сбора урожая. По его словам, также «есть вопросы, требующие законодательного урегулирования» со стороны Киева, сообщает пресс-служба украинского президента.

Кучма возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу с 2014 по октябрь 2018 года. Свой уход он объяснял усталостью (в августе 2018 года ему исполнилось 80 лет) и отсутствием прогресса на переговорах.

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