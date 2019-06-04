В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020 юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16), возглавляемая главным тренером Ахлиддином Турдиевым, проведет два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана.
Спарринг-матчи между юношескими сборными Таджикистана и Узбекистана пройдут 21 и 23 июня на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде и будут начинаться в 18:00 часов, об этом сообщает официальный сайт ФФТ.
Предстоящие товарищеские матчи для юношеской сборной Таджикистана (U-16) станут одним из этапов подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет с 14 по 22 сентября в Иордании.
В отборочном раунде азиатского первенства подопечные Ахлиддина Турдиева сыграют в группе «А», где их соперниками будут юношеские сборные Иордании, Непала, Шри-Ланки и Кувейта.
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