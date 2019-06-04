Благотворительный фонд защиты материнства и детства «Найди меня, мама» ("Даргил наник") перед завершением Священного праздника Рамазан организовал очередной субботник на Донском кладбище, где захоронены Герои Таджикистана и основатели Таджикской ССР Шириншох Шотемур и Нусратулло Махсум.

Благотворительный Фонд «Найди меня, мама» был создан в июне 2009 году выходцами из Таджикистана Мемоншо Мемоншоевым и Мадиной Юлдашевой. В попечительский совет фонда также входят известные актеры Самад Мансуров, Фархад Махмудов, Игорь Гаспарян и т.д., сообщает пресс-служба представительства Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана в Москве.

Целью фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов и других поступлений для социальной и материальной поддержки и защиты малообеспеченных граждан, матерям с детьми, беременным женщинам, инвалидам, старикам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иных лиц которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

Фонд предоставляет помощь нуждающимся независимо от их национальности, гражданства и вероисповедания. Организация также помогает малоимущим семьям с детьми, оказывает помощь нуждающимся семьям мигрантам из страны Центральной Азии.

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