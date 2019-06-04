В курортом городе Анапа Краснодарского края РФ состоится очередное заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества независимых государств. В нем 5 июня примет участие министр обороны Таджикистана, генерал-полковник Шерали Мирзо.

В рамках участия в заседании ожидается проведение двухсторонних встреч Ш. Мирзо с некоторыми его коллегами из стран Содружества, сообщили "АП" в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В повестку дня заседания СМО СНГ включено более двадцати вопросов.

В частности, члены Совета обсудят военно-политическую обстановку в мире и ее влияние на состояние безопасности стран СНГ, концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года, опыт постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Главы оборонных ведомств обсудят предстоящие совместные учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО стран СНГ «Боевое Содружество – 2019», наметят основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам, совместные мероприятия вооруженных сил государств – участников СНГ в 2020 году.

На заседании речь также будет идти о развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны, спорта, подготовки кадров.

Кроме того, члены Совета рассмотрят выполнение Плана реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил стран СНГ, поправки в Положение о Координационном комитете топографических служб вооруженных сил при Совете министров обороны, наметят дату, место проведения и повестку дня своей следующей встречи, обсудят ряд других вопросов.

Совет министров обороны государств – участников СНГ был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Совет координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.