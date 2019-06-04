Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил народ республики с наступающим 5 июня благословенным праздником Рамазан, который знаменует завершение священного месяца.

В своем поздравительном послании глава государства отмечает, что в последние годы щедрой души граждане страны, согласно гуманистическим обычаям, доставшимся таджикам от предков, оказывают помощь малообеспеченным семьям, сиротам, калекам, детским домам и домам престарелых, вносят достойный вклад в дело благоустройства городов и селений нашей страны.

«Я выражаю благодарность всем, кто в этот священный месяц совершил богоугодные дела, и уверен, что число таких людей будет возрастать и впредь. Каждое доброе дело, ласка и поддержка сирот и калек, бедных и сирых в мусульманской культуре считаются наилучшими поступками», - говорится в послании президента, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Далее президент отметил, что гуманистическая и толерантная сущность священной религии ислам выражается именно посредством таких добрых и богоугодных дел, «и, что очень важно, подобные поступки способствуют укреплению национального единства, стабильности в обществе и отношений между жителями страны».

«Ещё на начальных этапах распространения ислама мудрые и проницательные сыны таджикского народа, имеющего древнюю культуру, такие, как Имом Аъзам Абуханифа и Имом Бухори, сыграли выдающуюся роль в распространении гуманистических идей священной религии ислам, в деле распространения науки, просвещения и утверждения культурных ценностей», - отмечает Эмомали Рахмон.

В послании подчеркивается, что наступление праздника Фитр народ страны встречает накрытием праздничных дастарханов, и, как считает президент, «при этом помня об экономии и недопущении расточительства, с чистыми сердцами и благими пожеланиями».

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