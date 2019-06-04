По традиции, 1 июня компания «Оби Зулол» поздравила сирот с Днем защиты детей. В этом году на большой праздник приехало 120 детей от трех до четырнадцати лет республиканской школы-интерната Шахринавского района.

Заместитель директора школы-интерната для детей Шахринавского района Холиса Меликова рассказывает, с каким трепетным ожиданием ее воспитанники ждали это дня:

- Накануне праздника мы сказали детям быть готовыми к 3 часам дня, к этому времени за нами приедет автобус. Но когда утром мы проснулись и увидели детей, они все уже были готовы – одеты, обуты. И сколько бы мы им не говорили, что они рано собрались и автобус приедет не раньше назначенного времени, они каждые 15 минут отправляли кого-нибудь во двор посмотреть, не приехал ли автобус. А по дороге в Душанбе, которая занимает около часа, они буквально каждую минуту спрашивали: «А скоро мы доедем?».

Холиса Меликова также признается, что она сама не ожидала такого грандиозного праздника – с аниматорами, профессиональным музыкальным оборудованием для дискотеки, ведущими, уголком для фэйс-арта.

- Мы думали, что детей просто поздравят, покормят, и отправят домой, но здесь их встретили очень душевно и тепло. Видно, что команда хорошо постаралась, - говорит замдиректора школы-интерната.

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Понравился праздник и детям. Кажется, особо их тронули слова менеджера дистрибьюторского центра Душанбе Абдухабиба Метинова, который обратился к детям со словами:

- Вы не должны себя чувствовать одинокими, «Оби Зулол» всегда с вами. Мы выполним любой ваш каприз.

После этих слов зал взорвался громкими аплодисментами маленьких ладошек, и в более сотни больших, детских пар глаз можно было разглядеть счастье и благодарность. Эту фразу дети не один раз повторяли друг другу в течение вечера.

Накрытые столы ломились от угощений: салаты, самбуса, шашлыки с картошкой фри, десерты и сладкие напитки от «Оби Зулол».

В перерывах между подаваемыми блюдами дети танцевали под жаркие хиты популярного столичного ди-джея DJ Jova (Джавод Раджабов).

Каждый ребенок также получил подарок, который подбирался индивидуально по возрасту. Первоклашкам школьные принадлежности и игрушки, для девочек постарше наборы для шитья и даже мини швейный машинки, для мальчиков - 3Д пазлы разной сложности. И, конечно, каждый ребенок получил по сету сладких напитков от «Оби Зулол».

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