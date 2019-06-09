В начале мая ООН обнародовала доклад «Песок и стабильность: поиски новых решений для управления песочными ресурсами». Из него следует, что планете угрожает дефицит песка, говорится в статье Коммерсанта.

Наряду с водой и, конечно, воздухом песок – самый используемый природный ресурс планеты. Вопреки распространенному мнению, как природный ресурс он не безграничен. Человечество расходует «песочный бюджет» значительно быстрее, чем он может восстановиться.

Дефицит песка – новость неожиданная, но негативные последствия для окружающей среды от его добычи хорошо известны. Это, во-первых, эрозия берегов рек и озер. Интенсивная добыча песка уничтожает кораллы и водоросли, разрушает экосистемы и места обитания многочисленных видов животных, включая рыб, дельфинов, ракообразных, крокодилов.

Добыча песка ослабляет защиту побережий от бурь, приводит к дефициту воды и неурожаям. Есть и немало менее очевидных последствий. Например, доказано, что интенсивная добыча песка приводит к резкому увеличению популяций малярийных комаров.



Большой ущерб добыча песка наносит и туризму. В Марокко, например, его незаконная добыча угрожает превратить манящие туристов изумительным белым песком пляжи в голые скалы.

«Интенсивная добыча песка делает местные сообщества более уязвимыми перед стихийными бедствиями, – объясняет сотрудник Немецкого центра исследований интегративной биодиверсификации Аврора Торрес. – Она создает и усиливает социальные и политические конфликты и постепенно перемещает все население».

18 килограммов на человека в день



С песком связан вечный вопрос, который задают дети и романтики, сидя в безоблачную ночь на берегу моря и глядя на ⁠усыпанное мириадами звезд ⁠небо: чего больше, звезд на ⁠небе или песчинок под ⁠ногами?

Ученые Гавайского университета попытались ответить на вторую часть этого экзистенциального вопроса. Основываясь на размерах средней крупицы песка, они подсчитали, сколько их помещается в определенном объеме. Затем были обсчитаны все пляжи, берега рек, озер и морей и, конечно, пустыни. Результатом очень сложных и, конечно, приблизительных подсчетов стало астрономическое число – 7,5 x 10(18)) ().

Не менее приблизительный подсчет звезд в небе дал 7×10(22). К радости романтиков, звезд на небе примерно в 10 тысяч раз больше, чем песчинок под ногами.

Конечно, 7,5 квинтиллионов – очень много, тем не менее песка начинает не хватать уже сейчас. С каждым годом дефицит будет нарастать. Потребность в песке непрерывно увеличивается. Причем так быстро, что воспроизводство – а для образования новых песчинок требуется время – за ней не успевает.

источник: dw.com

«Спрос на песок стремительно растет, а предложение все больше ограничено, – говорит директор Центра интеграции систем и устойчивого развития в Университете штата Мичиган Цзяньго Лю. – Этот дисбаланс будет иметь очень тяжелые последствия – как для окружающей среды, так и для человечества в целом и глобальной экономики. Проблема возникла не вчера, но с каждым годом она становится все серьезнее и острее из-за быстрого развития разных регионов планеты. Индустриализация и урбанизация резко увеличивают спрос на песок».

Современное общество стоит на песке. Большинство зданий и сооружений сделаны из бетона, состоящего из песка и гравия. Из сделанного в 2012 году на планете бетона можно было бы построить стену высотой и толщиной 26,5 метров и опоясать ею экватор.

В 1900–2010 годах объем природных ресурсов, используемых в строительстве зданий и дорог, увеличился в 23 раза. Львиную долю в них занимают песок и гравий – 28,6 гигатонн, или 79% (2010). Песок используется в стекле, электронике и во многих других изделиях. Одна из самых современных сфер применения песка – добыча сланцевой нефти.

Песок нужен везде, его нужно много. Согласно исследованию Программы ООН по окружающей среде (UNEP), на песок и гравий приходится 85% от всех полезных ископаемых, добываемых на планете.

За два последних десятилетия спрос на песок вырос втрое. Сейчас человечество нуждается ежегодно примерно в 50 млрд тонн песка. Более половины из них – от 25,9 до 29,6 млрд тонн – используется в строительстве.

Это значит, что каждому жителю планеты требуется в день в среднем 18 килограммов песка.

Рост численности населения, набирающая обороты урбанизация и развитие экономики повысят к 2030 году, по прогнозам, потребность в песке до 60 млрд тонн.

Ситуация не была бы такой напряженной, если бы строители использовали весь песок, имеющийся на Земле. К сожалению, песок в пустынях строителей не интересует. Ветры и трение сделали песчинки в пустынях идеально круглыми. Круглая форма делает песок малопригодным для применения в бетоне из-за плохого сцепления.

источник: massa.az

Ненасытный аппетит



Добыча песка – огромный бизнес, оцениваемый в $70 млрд. Только в США и только добыча строительного песка в 2016 году оценивалась в $8,9 млрд. Больше всего песка добывают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Далее идут Европа и Северная Америка.

Особенно много песка требуется для развивающихся экономик с развитым строительным сектором.

По данным компании Freedonia Group, 70% песка, добытых в 2016 году для строительства, использовались в Азии. Китай в последние пару десятилетий установил немало впечатляющих рекордов. В том числе и цементный. По данным UNEP, в 2011–2013 годах КНР, на долю которой приходится 58,5% цемента, производимого на планете, использовала этого материала больше, чем США за весь ХХ век.

Половина «азиатского» песка оказалась в Китае, где из него в 2011–2015 годах были построены 32,3 млн домов и 4,5 млн километров дорог.

Дубай поражает множеством архитектурно-строительных диковинок, созданных из песка.

Например, для создания искусственного острова Палм-Джумейра, первого из трех островов проекта «Пальмовые острова», потребовалось 186,5 млн м³ песка и 10 млн м³ гравия.

источник: Wikiway.com

Своего песка у Дубая уже практически не осталось, поэтому его привозят из других стран. Например, песок для строительства самого высокого здания на планете – Бурдж-Халифы – был доставлен из далекой Австралии.

Энергично наращивают территорию при помощи песка и Китай с Японией.

В случае с КНР наиболее известны искусственные острова, построенные из морского песка в Южно-Китайском море.Есть государства, которые без песка уже пошли бы на дно как в прямом, так и в переносном смысле. Например, песок помогает оставаться на плаву Мальдивам и Кирибати, которым угрожает наступающее море.



Песочная мафия и запреты на экспорт



Несмотря на то, что песок – второй по распространенности природный ресурс после воды, его добыча во многих странах ведется бесконтрольно. Естественно, таким прибыльным бизнесом не могли не заинтересоваться криминальные структуры. Песочная мафия процветает. При дележе территорий банды часто прибегают к помощи оружия. За огромные деньги приходится расплачиваться тысячами человеческих жизней.

В некоторых развивающихся странах, например, в Индии, песочная мафия – самая сильная. Счет стражей порядка, пытающихся бороться с контрабандистами песка и попавших на кладбища, идет на десятки. По оценкам Times of India, черный рынок песка в Индии в 2017 году составлял порядка 150 млрд рупий ($2,3 млрд).



Все более заметный дефицит песка ведет к ограничениям на его добычу. В США, например, запрещена добыча песка в море и вблизи крупных населенных пунктов. Причиной полного или частичного запрета на экспорт песка в ряде стран Юго-Восточной Азии стал Сингапур, крупнейший на планете импортер песка. На каждого жителя Сингапура приходится 5,4 тонны песка.



Сингапур в прямом смысле этого слова стоит на песке. Благодаря намыву суши его площадь сейчас почти на четверть больше, чем в год обретения независимости в 1965 году. За полвека (1965–2017) благодаря песку территория Сингапура выросла с 581 до 720 км², а к 2030 году ожидается увеличение еще на 100 км².

Сингапур источник: Life-in-Travels.ru

Когда-то холмистая поверхность главного острова сейчас ровная, как бильярдный шар. Исчерпав собственные скудные запасы, Сингапур обратился к соседям. За последние 20 лет он импортировал 517 млн тонн песка. Сингапурцы чаще всего не занимаются вывозом песка сами, а нанимают других. В Камбодже контрабандой песка, к примеру, в основном занимаются вьетнамцы. Они подплывают по ночам на маленьких баржах к индонезийским и малазийским островкам, засасывают грунтовыми насосами с морского дна сотни тысяч тонн песка и увозят его в Сингапур.

В общей сложности песочная мафия «украла» у Индонезии 24 острова. Между Джакартой и Сингапуром неоднократно возникали конфликты. Все закончилось в 2007 году запретом вывозить песок из Индонезии.



Примеру индонезийцев последовали и другие страны ЮВА, тоже страдающие от огромного спроса на песок в Сингапуре. Запретили экспортировать песок в Сингапур или ввели серьезные ограничения Вьетнам, где, по оценкам Минстроя, песок может закончиться уже в 2020 году; Малайзия, кстати, первой запретившая экспорт песка еще в 1997 году; Мьянма и Камбоджа (2016).

Сингапурцы, кстати, и сами не в восторге от своей зависимости от песка. Они планируют привлечь в программу отвоевания территорий у моря в качестве консультантов голландцев в надежде, что их богатый опыт в этом деле и применение системы дамб поможет снизить зависимость от песка.





Опасное бездействие



Темпы роста добычи песка очень сильно превышают темпы его природного возобновления. Если срочно не предпринять меры, считают в UNEP, то дефицит песка неминуем.



«Существует огромный разрыв между масштабами проблемы и осознанием обществом ее сложности, – говорится в докладе ООН. – Отсутствие глобального мониторинга по добыче песка и гравия несомненно способствует дефициту знаний и понимания, которые ведут к дефициту действий».



Кроме ограничительных и запретительных мер, которые зачастую малоэффективны, есть, конечно, и другие способы борьбы с надвигающимся дефицитом. Главный – заменить песок в качестве строительного материала.

источник: GoldVoice.club

Для намыва суши вместо песка, к примеру, можно использовать шлам, а в строительстве зданий заменить песок можно соломой и древесиной. Асфальт, бетон и стекло для уменьшения расхода песка можно использовать многократно. ЕС для снижения расхода песка, например, планирует к 2025 году повторно использовать 75% стекла.



Один из студенческих стартапов при Королевском колледже Лондона работает над созданием строительного материала из гладкого мелкозернистого песка. Кэролайн Тэм, Хамза Оза, Маттео Маккарио и Саки Маруяма уже создали биоразлагаемую смесь. Это экологически чистый строительный материал, но на данном этапе работ его можно применять только в строительстве временных сооружений.

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