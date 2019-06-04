В российском городе Сочи завершились XV Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», организуемые компанией «МегаФон». Таджикские участники не вошли в число победителей, но совершили множество открытий. Многие впервые в жизни увидели море. А образовательная и развлекательная программа, подготовленная организаторами, сделали поездку действительно незабываемой.

Сочинский финал чемпионата проходил на стадионе «Планета Чемпионов» и собрал 18 команд юношей и девушек из Таджикистана и 15 регионов России. После серии напряженных игр победителями стали «Интер» из Оренбургской области (старшая группа) и «Цумада» из Республики Дагестан (младшая группа). Главным призом для юных чемпионов стала путевка в летний футбольный лагерь клуба «Барселона».

Таджикские ребята не сумели одолеть столь сильных соперников, но футбольные эмоции не помешали получить огромное удовольствие от поездки на Черное море. Дети посетили стадион «Фишт», где познакомились с инженерами МегаФона и узнали, как строились коммуникации для Олимпийских игр. На профориентационном вечере команды «примерили» профессии футбольного комментатора и спортивного журналиста, разбирали матч в роли арбитра, учились оказывать первую помощь. В один из дней сотрудники МегаФона подготовили интерактивную игру «Цифровой мир начинается с тебя», где рассказывали о современных цифровых технологиях и создании рекламных кампаний.

«Впечатления детей, радость от того, что они совершили такую замечательную поездку, не передать словами! – рассказывает спортсмен-паралимпиец, участник Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Ромихудо ДОДИХУДОЕВ, который сопровождал таджикские команды. – Теперь у ребят есть цель. Есть желание что-то изменить в себе, чтобы в следующий раз обязательно победить. Они нашли новых друзей среди сверстников и тренеров. Мне кажется, за эти дни они стали на голову выше себя прежних! Если даже такая короткая поездка меняет ребят к лучшему, сложно даже представить, сколько пользы детям со сложной судьбой принес чемпионат МегаФона за все эти годы!»

«Если говорить не о впечатлениях ребят, а именно о спортивных результатах, то таджикские ребята тоже достигли многого. Мы следили за играми в Таджикистане и видели, как развиваются участники команд. Явного прогресса удалось достичь за считанные месяцы! Поэтому чемпионат МегаФона сложно переоценить. Этот большой проект нужен не только самим ребятам – он нужен спорту! – считает представитель Федерации футбола Таджикистана Абдулло СОКИЕВ.

«Если мы сумели подарить детям хотя бы несколько дней счастья, можно считать задачу проекта выполненной. Но уверен, что командой организаторов турнира сделано больше: ребята из Таджикистана открыли для себя большой мир, где есть много новых друзей, где им рады и готовы помочь. А значит, ко многому эти дети начнут относиться по-другому. Пусть оптимизм и вера в свои силы навсегда останутся с ними и помогут добиться успеха на любом пути!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.

В Таджикистане соревнования «Будущее зависит от тебя!» проводятся при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, Федерации футбола Таджикистана и Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

Группы в социальных сетях: FB, ВК, Instagram

#БЗТ #БудущееЗависитОтТебя #Iamyfuture