По данным синоптиков, дожди пройдут по всей стране. Местами по Хатлонской области и районам республиканского подчинения, а также в отдельных предгорных и горных районах Согдийской области дожди будут интенсивные с грозами, возможен град.

По Согдийской области ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. В период с 5 по 6 июня по горным и предгорным районам республики ожидаются селевые явления. На реках республики (за исключением ВГБАО) ожидается повышение уровня воды.

Напомним, ливневые дожди и сели в четырех регионах Таджикистана привели к гибели одного человека и повреждению многих домов и приусадебных участков.

Жертвой непогоды стал 18-летний житель Хуросонского района Мехроджиддин Набиев, которого унесло селевым потоком.

3 июня глава Хатлонской области Курбон Хакимзода навестил пострадавшие кишлаки Хуросона.

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Председатель джамоата Кизилкала Наджмиддин Исоев рассказал, что дождь начался приблизительно в 13 часов 2 июня.

«В нашем джамоате от селевого потока пострадали 4 кишлака - Буриободхон, Бандар, Файзали Ганиев и Мехнатобод», – сказал он.

Местные жители рассказывают, впервые столкнулись с таким паводком.

«Представьте, такая темнота настала, мы впервые увидели такое. А потом сильный дождь, селевой поток «нападал» на кишлак с четырёх сторон. Мы терялись, не знали что делать. Уровень воды поднялся почти до 1,5 метра, - рассказал житель данного кишлака.

Он показал ворота склада местного магазина и рассказал, что парень, который погиб, был в тот момент ближе к этим воротам.

«Он держался за ворота, боролся с течением. Но не удержался и утонул», - сказал наш собеседник.

Акушерка местного медпункта Азизмо Каюмова рассказала, что накануне до 12 часов они наводили порядок вокруг медпункта и готовились к празднику.

«Начался дождь и в дома начала заходить вода. Не знали, что делать побежали к соседям. Мужчины помогли вывести детей в более безопасное место. Селевые потоки у нас были уже несколько раз, но такого, как этот - не было.

В четырёх пострадавших кишлаках работает специальная комиссия, которая изучает и регистрирует размер ущерба.

Курбон Хакимзода поручил всем соответствующим структурам оперативно взяться за устранение последствий стихии.

«Мы имеем возможность выделить несколько экскаваторов для очистки селесбросов. В первую очередь отремонтируйте мост», - сказал он.

В районе Рудаки в результате селевых паводков пострадали 18 приусадебных участков, в Хуросоне повреждения на 70 приусадебных участках. Там же поврежден мост, размыто дорожное покрытие, затоплены подвали и огороды.

Селевые потоки нанесли ущерб и районам Фархор и Восе. Данные по ущербу оттуда пока не собраны. В Канибадаме селевой поток также разрушил дома жителей кладбище.

По данным синоптиков, за последние сутки в Таджикистане выпало семь с лишним месячных норм осадков. Таких дождей, по словам метеорологов, в стране не было за последние 90 лет. Обычно грозы заканчиваются в мае, а летом дожди в основном короткие и неопасные.

В Душанбе 5 и 6 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Температура днем составит 26-28 тепла.

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