В Турции из сексуального рабства освободили семь женщин, четыре из которых являются гражданками Узбекистана, две - гражданками Киргизии, а одна - гражданкой Туркменистана, передает ИА "Фергана".
В ходе полицейского рейда в провинции Коджаэли были задержаны 25 человек, подозреваемые в причастности к торговле людьми.
Среди них - восемь женщин, работавших в борделе, замаскированном под закусочную. В ходе проверки было установлено, что заведением управляла 45-летняя женщина.
Семь мигранток из Центральной Азии работали под ее началом против воли: у них отобрали паспорта и подвергали насилию. Мигрантки выполняли функции официанток, а при желании клиент мог на такси уехать с любой из них в коттедж, принадлежащий преступной группировке.
Все уроженки Центральной Азии переданы уполномоченным органам, решается вопрос об их депортации на родину.
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