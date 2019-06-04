Изучать времена правления Империи Саманидов через дополненную реальность и чипы для безопасности детей - эти проекты придумали первые выпускники Школы предпринимательства и ораторского мастерства Академии «Империи знаний».

Выпускные мероприятия состоялись 30 мая с участием представителей министерства образования и науки, экономразвития и торговли, ЮНЕСКО и др.

Программа «Школы предпринимательства и ораторского мастерства» рассчитана на детей от 14 до 17 лет.

«Данная программа обучения была разработана нашими таджикскими специалистами совместно с международными экспертами и представляет собой синтез азов предпринимательства, а также гибких навыков для создания и продвижения бизнес-стартапов, а также проявления лидерских качеств у наших юных бизнес-гениев», - сказала «АП» генеральный директор «Империи Знаний» Вероника Коробкина.

В ходе обучающего курса дети изучили процесс создания и ведения бизнеса, встретились с успешными бизнесменами, провели экскурсии на крупных и малых предприятиях, а также занимались разработкой бизнес-планов своих стартапов.

По словам Вероники Коробкиной, участники курсов разработали проект VR Quest Dushanbe – Игры дополненной реальности.

«То есть, согласно разработанному бизнес-плану, молодые стартаперы сами выпустят VR очки. Также разработают мобильные приложения для многожанровых игр. Кроме игр в этом приложении будут и учебные материалы по истории Таджикистана. Например, можно в режиме дополненной реальности посмотреть и изучить историю правления Империи Саманидов», - отметила она.

Также школьники продумали проект «Бехатар».

«Наверное, все родители знают про детские smart-часы со встроенными чипами. Из-за того, что в них есть функция по выполнению звонков, школьникам запрещают носить их в школу.

Но, проект «Бехатар» поможет родителям следить за ребенком и без конфликтов со школой. Здесь чипы, которые сопрягаются с телефоном, можно будет встроить в любимый аксессуар ребенка, - разъяснила Коробкина. - При этом чип дает возможность расписать маршрут передвижение ребенка. Например: из дома в школу, со школы в тренировки. И если ребенок выходит за пределы этой территории, то родителям приходит оповещения».

Еще один проект юных гениев называется Бозор – ресурс для таджикских дехкан, которые могут онлайн продавать свои фрукты и овощи, как в Таджикистане, так и за пределы страны. Разработан и бизнес-план для проекта Лайлаик, который помогает мастерам в режиме онлайн продавать национальные музыкальные инструменты.

«Некоторые юные предприниматели на примере FastBooks (Продажа книг) и Cactus (Вышивка ручной работы) начали реализовать свои проекты и заработали свои первые деньги», - говорит Вероника Коробкина.

Она также сообщила, что все выпускники Школы предпринимательства по их желанию были распределены на летний период на стажировку в качестве волонтёров в отечественные компании.

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