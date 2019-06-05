От всего нашего коллектива - пусть Рамазан подарит вам силы и терпение. Пусть все ваши благие поступки, знаки милости и отзывчивости воздадутся вам миром, счастьем, любовью и достатком.

Чтобы в твоём доме всегда раздавался искренний смех добрых гостей и любимых людей.

Пусть в вашей жизни будут чистая любовь и долговечное счастье. Желаем сохранить всё то, чем дорожите и что цените.

Удачных дней и добрых людей на жизненном пути!