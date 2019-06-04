Сегодня, 4 июня в некоторых странах мусульмане отмечают Ураза-байрам (Иди Рамазон) - один из главных праздников в исламе, ознаменовывающий конец священного месяца Рамазан, в течение которого необходимо соблюдать пост.
Сегодня, в частности, богослужения прошли в трех мечетях Москвы и на двух площадках, открытых к празднику, передает РБК. В частности, в Московской Соборной мечети, Исторической мечети, Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе, а также в Шатре рядом с ФОК «Изумрудный» и в Парке «60-летия Октября».
В них приняли участие более 270 тысяч мусульман.
Напомним, в Таджикистан Иди Фитр будут отмечать завтра, 5 июня. Праздничный намаз начнется в 6 утра.
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