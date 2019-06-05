АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА

– В Таджикистане отмечается Иди Фитр

– В рамках международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге юношеская сборная Таджикистана (U-17) сыграет против команды Кыргызстана.

Где отдохнуть в Таджикистане? Мы поможем вам найти ответ на этот вопрос

Медиа-группа «Азия-Плюс» приглашает вас на ярмарку «Туристическое лето-2019», которая пройдет 8 июня в отеле Hilton Dushanbe.

Мы поможем вам познакомиться с великим историческим наследием Таджикистана, древнейшей самобытной культурой, прекрасными природными ландшафтами и уникальными возможностями полезного и увлекательного отдыха для детей и взрослых на территории нашей Республики.

Специалисты в области туризма помогут вам

- проложить необычные маршруты для путешествий по республике,

- ознакомиться с предложениями санаториев и зон отдыха

- узнать о разнообразии детских и образовательных лагерей Таджикистана.

- сравнить цены разных компаний;

- купить тур или путевку сразу в ходе ярмарки;

- выиграть бесплатную путевку или другой приз в ходе конкурсов!

Ярмарка пройдет при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве РТ 8 июня с 15.00 до 20.00 в гостинице Hilton Dushanbe.

Вас ждут розыгрыши бесплатных путевок и другие сюрпризы. Также вы сможете полакомиться блюдами восточной и европейской кухни от ресторанов Hilton Dushanbe, попробовать напитки искусных барменов гостиницы, послушать хорошую музыку, сделать фотографии на фоне морских и горных пейзажей.

Вход свободный!

Генеральный партнер ярмарки - ОАО «Ориенбанк», официальные партнеры - сотовый оператор Zet-Mobile и гостиница Hilton Dushanbe. Партнеры - Бизнес-центр «Созидание».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ИЮНЯ

Международный день защиты окружающей среды.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ИЮНЯ

1912- Родилась Заслуженный деятель науки Таджикистана востоковед Вера Расторгуева.

1930 – Родился фотожурналист Зиннат Азизов.

1945 – Родился режиссёр цирка, Заслуженный артист Таджикистана Сарват Бехбуди.

1957 – Родился писатель, журналист Умари Шерхон.

1960 – Родился журналист Курбон Аламшох.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, временами не большой дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.