Лидер Китая Си Цзиньпин в средине июня посетит Таджикистан с государственным визитом. Его госвизит состоится в рамках пятого саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое состоится 14-15 июня в Душанбе.

В ходе госвизита лидера КНР в Душанбе состоится презентации книги “Си Цзиньпин о государственном управлении”, в котором собраны речи и размышления председателя Китая, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Книга была издана в Душанбе в конце апреля на таджикском языке.

По итогам госвизита лидера Китая в Таджикистан ожидается подписания пакета новых межгосударственных соглашений в сферах экономики, торговли, финансов, безопасности, культуры, образования.

Источник не исключил, что в ходе переговоров лидеров двух государств будет обсуждены вопрос о привлечении китайских инвестиций и технологий в строительстве Рогунской ГЭС.