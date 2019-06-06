Представители Таджикистана вошли в состав миссии наблюдателей от исполкома и МПА СНГ.

Глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода и руководитель аппарата ЦИК республики Навруз Самадзода будут мониторить выборы в составе миссии наблюдателей от исполкома СНГ, сообщили «АП» в ЦИК Таджикистана.

Кроме того, за выборами главы Казахстана в составе миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ будет наблюдать депутат нижней палаты парламента Таджикистана Амрихудои Дамдор.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов:

Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии;

Дания Еспаева – от партии "Ак жол";

Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации);

Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл";

Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана;

Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;

Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

Необходимость в проведении внеочередных президентских выборов возникла в Казахстане после того, как 19 марта 2019 года прежний глава государства Нурсултан Назарбаев во время своего обращения к народу Казахстана заявил о намерении сложить с себя полномочия. Президентом Казахстана с 20 марта является Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером сената.

МИД РК аккредитоваk 227 зарубежных корреспондентов из более 40 стран мира (в 2015 году на президентские выборы было зарегистрировано 168 представителей иностранных СМИ).

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