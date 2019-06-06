Обильные осадки, произошедшие в течение последних дней, вызвали селевые паводки на территории ряде районов страны.

В селе Рузи-Обнок сельского джамота Ёри вблизи города Пенджикент Согдийской области селевые паводки 4 июня разрушили один жилой дом. В результате стихийного бедствия погибли двое жителей города Душанбе, которые гостили у родственников, сообщила "АП" пресс-секретарь КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

Селевой поток в Пенджикенте akhbor.com

На данный момент, по ее словам, продолжается поиск 55-летнего мужчины, пропавшего во время стихии.

На месте работают комиссия по ЧС города Пенджикента и спасатели Отряда быстрого реагирования КЧС по Зеравшанской группе районов.

По словам Юсуфи, 5 июня интенсивные осадки спровоцировали сход селевых потоков со стороны сельского джамоата Ляур в село Оби Шифо сельского джамоата Чоргултеппа района Рудаки.

В результате стихии были затоплены 80 приусадебных участков и подвалы жилых домов. Кроме того, селевые потоки нанесли повреждение пахотным землям и автомобильной дороге. Жертв нет.

Для организации работ по ликвидации последствий стихии на месте бедствия находится первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан генерал-майор Рустам Шохиён.

В целях спасения человеческих жизней решением комиссии по ЧС района Рудаки было принято решение об эвакуации населения данного джамоата в безопасные места.

Для ликвидации задействована специальная техника и привлечены спасатели, солдаты и офицеры воинской части КЧС.

По данным синоптиков, до 7 июня в стране сохранится неустойчивая погода и осадки. Сохраняется опасность схода лавин, селей, оползней и камнепадов.

КЧС просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, сбора трав на горных участках и выпасе скота. Также, КЧС настоятельно просит граждан не находится на уязвимых местах, таких как горные и предгорные обрывы, оврагов и воздержаться от отдыха возле водоёмов.

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