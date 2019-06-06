Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) в отношении национального перевозчика «Таджик Эйра».

Своим иском Росавиация требует взыскать с таджикского национального авиаперевозчика долг за аэронавигационное обслуживание в размере около $555 тысяч, сообщают российские СМИ со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Росавиации отметил, что задолженность за услуги образовалась за период с сентября по декабрь 2018 года. "До этого периода перевозчик оплачивал выставляемые счета, а потом перестал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные слушания по делу пройдут 11 июля.

Авиакомпания «Таджик Эйр» приостановила свою основную деятельность в начале этого года из-за резкого ухудшения финансового положения.

Авиакомпания испытывает большие финансовые трудности с конца нулевых годов. Специалисты авиакомпании говорят, что в таких условиях перевозчик оказался из-за высоких цен на авиатопливо и нестабильной экономической ситуации.

В самой республике авиакомпания задолжала крупные суммы аэропортам Душанбе и Худжанда, «Таджикаэронавигации», Топливозаправочной компании, «Таджик Кейтеринг Сервис» (бортовое питание), ГСБ «Амонатбонк» и другим.

В конце января этого года экс-глава авиакомпании Хайрулло Рахимов, которого заменил бывший заместителя руководителя исполнительного аппарата президента РТ.

Преодолеть кризис новое руководство авиаперевозчика намерено путем сокращения расходов и новых методов управления.

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