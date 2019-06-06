Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-17) в своем стартовом матче на Мемориале Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге, сыграла в результативную ничью со сборной Греции – 4:4, об этом сообщается на официальном сайте ФФТ.
Юноши Таджикистана трижды уступали по ходу встречи сопернику 0:1, 1:3, 2:4, однако в итоге смогли проявить характер и спасти ничью. В составе юношеской сборной Таджикистана дубль сделал Рустам Соиров. Ещё по одному мячу на свой счёт записали Шарифбек Рахматов и Ислом Зоиров.
В другом матче сборная Турции обыграла сверстников из Кыргызстана со счетом 1:0 и возглавила квартет в группе «В».
Следующий матч на Мемориале Валентина Гранаткина юношеская сборная Таджикистана проведет со сборной Кыргызстана в пятницу, 7 июня. Начало этой встречи в 14:00 часов по душанбинскому времени.
А в заключительном туре группового этапа подопечные Зайниддина Рахимова сыграют со сборной Турции. Игра пройдет в понедельник, 10 июня, и начнется в 21:00 час по душанбинскому времени. Все игры с участием юношеской сборной Таджикистана состоятся на стадионе «Турбостроитель» в Санкт-Петербурге.
Всего в Мемориале Гранаткина принимают участие 12 команд, разделенные на три группы. По итогам группового этапа победители каждого квартета и лучшая из сборных, финишировавших вторыми, продолжат борьбу за призовые места в полуфиналах. Остальные команды разыграют 5-12 места.
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