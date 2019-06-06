Администрация YouTube изменила правила видеохостинга, решив блокировать ролики, в которых говорится о превосходстве одних людей над другими, пишет Медуза.
В блоге сервиса сообщается, что отныне под запретом находятся ролики, оправдывающие «дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана». В сообщении отмечается, что под это понятие попадают видеоролики, пропагандирующие националистические идеи.
Также под блокировку попадут записи, оспаривающие доказанные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба в школах.
В YouTube отметили, что ролики будут удалять в выборочном порядке, а в полную силу новая система заработает в ближайшие месяцы.
Одним из первых под блокировку попал канал норвежского музыканта Варга Викернеса, которого ранее судили за разжигание расовой ненависти.
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