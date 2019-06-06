Помните «Тетрис»? Легендарная консольная игра сегодня отмечает 35-летие. А ведь, казалось бы, не так давно в нее играли миллионы детей в постсоветских странах.

Предлагаем вспомнить детство и вам, и поиграть в нее на нашем сайте.

Если вы забыли: сверху падают фигурки – крутите и двигайте их по горизонтали, чтобы они легли на дне равномерно. Используйте клавиши со стрелками на клавиатуре.

Из истории игры

«Тетрис» разработал 29-летний советский программист Алексей Пажитнов.

Работая в Вычислительном центре Академии наук СССР, он занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи, а для обкатки идей применял головоломки, в том числе и классическое пентамино.

Пажитнов пытался автоматизировать укладку пентамино в заданные фигурки. Однако вычислительных мощностей тогдашнего оборудования для вращения пентамино не хватало, приходилось отлаживать на тетрамино, что и определило название игры.

В тех опытах и родилась основная идея «Тетриса» - чтобы фигурки падали, а заполненные ряды исчезали.

Игра быстро распространилась по Москве и далее по всему миру. Сейчас она реализована практически на всех современных компьютерах, включая КПК, мобильные телефоны, игровые видеоприставки, телевизоры, множество карманных игровых устройств.

Но наибольшую популярность, пожалуй, приобрела реализация «Тетриса» для игровой консоли Game Boy. Именно по ней таджикистанцы помнят игру.

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