Каждую пятницу самый популярный ведущий на радио «Asia-Plus» Баха Назирбаев составляет для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.

Итак, слушаем:

Feride Hilal Akın - Yok Yok

Тут идеально все: и музыкальный ряд и визуальная составляющая, видимо поэтому композиция возглавляет чарты.

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

Интересный тандем двух популярных исполнителей Британии и Северной Америки покорил не один миллион поклонников. И по праву занимает лидирующие позиции всех мировых чартов.

«Slame» - Гидравлика

На днях завершился второй сезон шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Победителем стал «Slame» с треком Гидравлика. И не удивительно, что он разрывает чарты.

Randall - Wahran

Клип на композицию Wahran пока еще не сняли, но песня прочно зацепилась за верхушки хит-парадов центрально-азиатских стран.

Arash feat. Helena - One Night in Dubai

Эта парочка давно известна поклонникам их творчества и вот в очередной раз они доказали, что могут. Причем могут хорошо. Пока они уверенно занимают верхние строчки хит-парадов Азии и Европы, мы с нетерпением ждем видео на эту композицию.

До следующей пятницы!

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