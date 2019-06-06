Среди размещенных на сайте ГУП «Таджинвест» проектов значится инвестиционный проект по реконструкции отеля «Пойтахт» (бывшая гостиница «Душанбе»), стоимостью $8 млн.

А для реализации проекта по реконструкции отеля «Вахш» требуются инвестиции в размере $4 млн.

Обе гостиницы являются собственностью государства.

Еще один инвестиционный проект предполагает продажу акций пятизвездочного отеля Hyatt Regency Dushanbe. Стоимость пакета акций отеля не указывается.

В самом отеле не подтвердили, но и в то же время не опровергли эту информацию.

«Мы не располагаем данного рода информацией», - сказали «АП» в Hyatt Regency Dushanbe.

Пятизвездочный отель на берегу озера «Молодежное» был построен и сдан в эксплуатацию в 2008 году компанией «Русские отели», принадлежащей российскому олигарху Олегу Дерепаске. На возведение этого объекта, строительством которого занималась турецкая компания ENKA, было потрачено $100 млн.

В 2017 году отель Hyatt Regency Dushanbe наряду с бизнес-центром «Созидание» были переданы ТАЛКО.

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