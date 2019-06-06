Новая система мониторинга Интернета на наличие запрещенного контента будет запущена в Казахстане предстоящей осенью. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает HOLANews.
Сегодня на заседании депутат Ерик Султанов, заметил, что на создание автоматизированной мониторинг-системы выделили 1,7 млрд тенге ($4,4 млн), но до сих пор «неизвестно, какую информацию госорганы получают и как используют ее на практике».
«Систему уже тестируют. Обрабатывать вручную уже невозможно, потому что источников информации много: соцсети и мессенджеры, телевидение, газеты, радио - всем этим сейчас занимается автоматизированный мониторинг информационного пространства. Осенью мы готовы презентовать систему сенаторам», - ответил на это Абаев.
Мониторить Интернет на наличие запрещенного контента будет правительственная организация РГП «Центр анализа и информации».
Даурен Абаев уточнил, что в прошлом году власти удалили более 120 тысяч материалов с различных интернет-ресурсов.
О разработке в Казахстане автоматизированной системы мониторинга информационного пространства стало известно в начале прошлого года.
«Эта система позволит нам определять и узнавать, к примеру, количество информации, выходящей на государственном языке. Чтобы в соответствии с законодательством мы могли все это проработать, нам необходим мониторинг», – заявлял тогда Абаев.
В декабре ряд СМИ сообщили, что в создании системы мониторинга участвует подведомственный ФСБ российский научно-исследовательский институт «Квант».
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