В среду, 5 июня во многих странах отметили Всемирный день окружающей среды и День эколога. Ежегодно эту дату отмечают и в Таджикистане.

О том, как в столице республики решаются проблемы экологии, как очистить воздух города от вредных выбросов и как бороться с отходами в интервью «АП» рассказал главный специалист Управления защиты окружающей среды города Душанбе Саидахмад Акрампур.

Саидахмад Акрампур Фото Asia-Plus

- Какие экологические проблемы сегодня актуальны для столицы?

- Как и многим городам мира, Душанбе, в первую очередь, приходится решать проблему загрязнения воздуха. Не зря очередная конференция ООН по проблемам окружающей среды темой дня 2019 года объявила именно эту проблему.

Специальный докладчик ООН Дэвид Бойд назвал загрязнение воздуха «невидимым убийцей», который каждый час уносит жизни 800 человек. По статистике, ежегодно из-за последствий загрязнения атмосферы умирают 7 млн человек, 600 тыс. из них - дети.

- Какие факторы способствуют загрязнению воздуха в нашем городе?

- Прежде всего – это транспорт. В Душанбе на долю автотранспорта приходится до 80 процентов загрязнения воздуха. Согласно данным Минтранса, в столице сейчас свыше 82 тыс. транспортных средств. Еще несколько тысяч машин ежедневно прибывают в город из других регионов.

Фото Asia-Plus

Усложняет ситуацию то, что Душанбе расположен в котловане, продуваемость небольшая – среднегодовая скорость ветра 1,4 м в секунду. Справедливости ради нужно отметить, что в настоящее время уровень загрязнения воздуха в столице намного ниже, чем это было в конце в 80-х. Тогда, как известно, в столице работало большое количество промышленных предприятий. Но это, конечно же, не должно нас успокоить.

- Что делается для решения этой проблемы?

- Руководство страны, соответствующие ведомства в последние годы уделяют большое внимание решению данного вопроса. В 2015 году, например, был принят закон «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта», который предусматривает широкий спектр мер по смягчению воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.

Не раз выражал обеспокоенность нанесением огромного вреда экологии старыми автомобилями и загруженностью дорог столицы и сам глава государства. Именно на решение этой проблемы было направлено, в частности, принятое в прошлом году Постановление правительства республики о запрете ввоза в страну автотранспорта, выпущенного до 2005 года.

Другое направление, способное значительно сократить уровень загрязнения атмосферы в Душанбе – озеленение города. Жители и гости столицы сами свидетели того, как многое в этом отношении сделано.

Фото Asia-Plus

За последние 15 лет в Душанбе построено и отреставрировано 17 парков, их число растет год от года. Только в нынешнем сезоне на улицах и парках города посажено более 70 тысячи саженцев. Из них почти 20 тысяч - крупнолистовые деревья, более 25 тысяч - декоративные и более 16 тысяч - фруктовые. Также посажено более 10 тысяч кустарников, свыше 6 миллионов цветов, посеяны десятки гектаров газона. Это очень хороший показатель.

- Много жалоб поступало от жителей столицы по поводу загрязнения воздуха со стороны металлоперерабатывающих предприятий...

- Со стороны нашего управления, а также других соответствующих органов регулярно проводятся рейды по выявлению нарушителей экологических норм в городе. Действительно, по работе металлоперерабатывающих предприятий поступало много жалоб.

На сегодня из 24 металлоперерабатывающих предприятий в столице осталось только 4. Деятельность 20 предприятий была приостановлена в связи с применением старых технологий, которые нарушали экологические нормы. После того, как им было дано предписание о замене старых технологий, владельцы этих предприятий обещали в кратчайшие сроки установить новое оборудование и технологии.

Насыщение рынка необходимой продукцией и обеспечение населения рабочими местами должно проводиться без нарушения экологических норм.

Пластик – наш друг, но больше - враг

- На восточной окраине Душанбе расположена городская свалка, куда ежегодно выбрасываются горы отходов. В чем видят решение проблемы экологи и другие соответствующие структуры?

Фото Asia-Plus

- Это еще одна большая проблема городов мира. Ежедневно на городскую свалку вывозится до 800 тонн отходов и почти вся эта масса превращается в ненужный мусор, образовывая очаг инфекции. К сожалению, у нас до сих пор не налажена система переработки пищевых и твердых бытовых отходов.

В столице существуют несколько мелких цехов по переработке пластиковых отходов, но их явно недостаточно. Тут нет надобности изобретать велосипед. Есть десятки успешных примеров, как этот вопрос решается в других странах. Один из путей – установление мощного перерабатывающего завода прямо у входа на свалку.

- Во многих странах в городских мусорных точках по месту жительства население выбрасывает бытовые отходы в разные контейнеры, например, в один контейнер – пластик, в другой – пищевые отходы и так далее. И это хорошо помогает при переработке мусора. Почему бы нам не перенять этот опыт?

- Мы проводили подобную практику в нескольких микрорайонах города, но как показали ее результаты, к сожалению, жители нашего города еще не готовы к этому.

У многих душанбинцев не хватает элементарной культуры соблюдения чистоты на улице, в общественных местах, не говоря уже о распределении бытовых отходов по контейнерам. Думаю, СМИ, телевидение, гражданские активисты должны включиться в это дело. Надо обучать жителей столицы культуре соблюдения чистоты еще с детского сада, школы. Взрослые должны сами показать пример детям. И тогда будет результат.

- В соседнем Узбекистане задумались об отказе от целлофановых упаковок как решение проблемы загрязнения природы. Что вы думаете об этом?

- В год в мире используется около четырех триллионов целлофановых пакетов. В земле полиэтилен разлагается сотни лет, а при горении - выделяет углекислый газ. Во многих государствах уже ведется борьба за отмену их использования. В прошлом году за запрет на использование пластика проголосовал Комитет Европейского парламента по окружающей среде. В 40 странах мира уже запрещено использование пластика.

Думаю, нам давно пора возвращаться на экологически безвредные пакеты из бумаги, хлопчатобумажной материи, а также стеклянную тару. Изделия из пластика заметно облегчили нашу жизнь, они – наши друзья, но их чрезмерное использование превращают пластик во врагов человечества.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.