АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- Посольство России в Таджикистане и представительство Россотрудничества в Таджикистане приглашают на презентацию книги «У врат Востока». Место Российский центр науки и культуры (ул. Турсунзаде, 28), начало в 11.00
- На Центральном республиканском стадионе Душанбе пройдет футбольный матч между национальными сборными Таджикистана и Афганистана. Игра начнется в 19:00.
- В Hilton Dushanbe пройдет вечеринка, доход от продажи билетов на которую пойдет на нужды детей-сирот. Начало в 19.00, стоимость билета 150 сомони.
Где отдохнуть в Таджикистане? Мы поможем вам найти ответ на этот вопрос
Медиа-группа «Азия-Плюс» приглашает вас на ярмарку «Туристическое лето-2019», которая пройдет 8 июня в отеле Hilton Dushanbe.
Мы поможем вам познакомиться с великим историческим наследием Таджикистана, древнейшей самобытной культурой, прекрасными природными ландшафтами и уникальными возможностями полезного и увлекательного отдыха для детей и взрослых на территории нашей Республики.
Специалисты в области туризма помогут вам
- проложить необычные маршруты для путешествий по республике,
- ознакомиться с предложениями санаториев и зон отдыха
- узнать о разнообразии детских и образовательных лагерей Таджикистана.
- сравнить цены разных компаний;
- купить тур или путевку сразу в ходе ярмарки;
- выиграть бесплатную путевку или другой приз в ходе конкурсов!
Ярмарка пройдет при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве РТ 8 июня с 15.00 до 20.00 в гостинице Hilton Dushanbe.
Вас ждут розыгрыши бесплатных путевок и другие сюрпризы. Также вы сможете полакомиться блюдами восточной и европейской кухни от ресторанов Hilton Dushanbe, попробовать напитки искусных барменов гостиницы, послушать хорошую музыку, сделать фотографии на фоне морских и горных пейзажей.
Вход свободный!
Генеральный партнер ярмарки - ОАО «Ориенбанк», официальные партнеры - сотовый оператор Zet-Mobile и гостиница Hilton Dushanbe. Партнеры - Бизнес-центр «Созидание».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ИЮНЯ
1951 - Создано добровольное спортивное общество «Колхозчи».
2016 - В Таджикистане очередной учебный год завершился для школьников без торжественности и «Звонка зрелости»;
ДНИ РОЖДЕНИЯ –7 ИЮНЯ
1915-1979 – Родился журналист Каноат Мусоятов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в долинах преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в долинах преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 21-26 тепла.
По Горно-Бадахшанская автономная область – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 9-14 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в долинах преимущественно осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 23-25 тепла.
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