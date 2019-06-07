Столичные энергетики продолжают веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 7 июня, останется без электричества.

«Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Электричества не будет с 9:00 до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Л. Толстого, И. Павлова, Саида Носира, А Каххарова, Кофарнихон, Машъал, Н.Махсум, Шамси, Тунис, Гиссарская, Мухаммадиева, Б. Гафурова, Богаутдинова, Шапкина, а также в торговый центр «Саодат», микрорайоны Яккатут, Фалакон. 82, 101, 102 и 104.

В столичных энергетических сетях подчеркнули, что в зависимости от объема ремонта и профилактической работы в некоторых случаях питание будет подключено до указанного времени.

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