Второй агрегат Рогунской ГЭС запущен в тестовом режиме, он пока работает на холостом ходу, не вырабатывая электроэнергию, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Точная дата официального пуска второго агрегата гиганта таджикской гидроэнергетики пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что установка второго агрегата (№5) завершится к концу марта, а в апреле этого года он будет сдан в эксплуатацию.

По словам источника, второй агрегат, как и первый, на начальном этапе будет работать на пониженном напоре.

Официальный запуск гидроагрегата №6 Рогунской ГЭС состоялся 16 ноября прошлого года в торжественной обстановке при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Согласно данным министерства энергетики и водных ресурсов, первым агрегатом Рогуна за 45 суток прошлого года было выработано более 90 млн. киловатт-часов электроэнергии. Это, к примеру, в три раза больше, чем годовая выработка всех существующих в республике малых ГЭС.

Однако, в начале марта этого года появилась информация, что работа запущенного в ноябре агрегата была приостановлена. В энергетических ведомствах страны связывали это с проведением профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата. По некоторым данным, в настоящее время агрегат работает штатном режиме.

Официально об остановке и возобновлении работы первого агрегата не сообщалось.

В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.

Строительство объекта планируется завершить полностью к 2033 году, высота плотины ГЭС к этому времени намереваются довести до проектных 335 метров, и она станет самой высокой каменно-набросной плотиной в мире.

По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.

Рогунскую ГЭС планируется использовать в качестве многоцелевого гидроузла, в том числе для выработки электроэнергии, регулирования воды, снижения риска наводнений и смягчения засух.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.