За два дня в клиники Ташкента обратились 15 человек с жалобами на тошноту, рвоту, слабость и повышенную температуру. Все пятнадцать человек были госпитализированы, диагноз «пищевая токсикоинфекция».

В ходе расследования, проведенного сотрудниками эпидемиологической службы, выяснилось, что большинство пострадавших ели сэндвичи с курицей, купленные в точках Oqtepa Lavash в Сергелийском районе узбекской столицы. Одиннадцать пациентов приобрели еду в заведении на массиве Куйлюк, четверо – на массиве Сергели-8, передает ИА "Фергана".

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести, ситуация взята под особый контроль министерства здравоохранения республики.

Между тем, ташкентская сеть фастфуда Oqtepa Lavash признала, что 15 человек, поступивших 4-6 июня в больницы с пищевой интоксикацией, отравились в их заведении. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

«4 июня в нашем филиале в Сергели произошло печальное событие - отравление в нашем заведении. Мы полностью берем на себя вину за случившееся и готовы нести ответственность. Но сейчас важнее всего помочь тем, кто пострадал», - говорится в сообщении.

В компании заявили, что руководители сети уже навестили пострадавших в больнице и возместили им расходы на лечение и моральный ущерб. Сейчас предприятие проводит внутреннее расследование инцидента. В комментариях представитель Oqtepa Lavash пообещал, что руководство примет меры вплоть до увольнения ответственных в филиалах.

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