Население Таджикистана предпочитает музыку, новости и фильмы на отечественном телевидении и радио, новости и политику в газетах, общение и развлечение в соцсетях.

К такому выводу пришли авторы исследования «Определение медиапредпочтений населения Республики Таджикистан: ТВ, радио, печатные издания, сайты, социальные сети и мессенджеры», презентация которого сегодня прошла в Душанбе.

Фото Asia-Plus

Опрос охватил более 2,5 тысяч человек по всей республике. Он проходил в феврале-марте 2019 года.

Исследование показало, что 94% из опрошенных являются потребителями телепродукции. По сравнению с прошлым годом увеличилось число пользователей, которые принимают сигналы через спутниковые параболические антенны (62,9%).

Жители Таджикистана больше всего любят смотреть новости (73,4%), музыкальные передачи (34,2%) и фильмы (28,1%).

В рейтинге просмотра центральных ТВ-каналов первенство принадлежит ТВ «Точикистон» (66,8%), прошлогодний лидер ТВ «Сафина» на этот раз на втором месте (62,3%). Замыкает тройку ТВ «Бахористон» (33,4%).

Таджикские телеканалы пользуются спросом у 93,3% респондентов, далее идут российские (45%), узбекские ТВ (32,1%), иранские (23,4%) и афганские (13,6%).

По сравнению с прошлым годом на 9% свою аудиторию потеряли радиостанции.

Сегодня радио слушают 40,5% из числа опрошенных, рейтинг возглавляют радиостанция «Садои Душанбе» среди государственных и «Имруз» среди негосударственных.

Фото Asia-Plus

Среди независимых печатных изданий первое место занимает «Оила», у государственных - «Джумхурият».

Опрошенные указали, что больше посещают сайты Youtube, «Одноклассники» и Facebook. Среди отечественных сайтов первые три места заняли somon.tj, «Озоди» и Asia-Plus.

Самыми популярными мессенджерами стали IMO и Viber.

Исследователи также отметили, какие темы были бы интересны для аудитории всех СМИ. На первый план неожиданно вышла тема воспитания молодежи и детей.

Авторы исследования опубликовали также выводы и рекомендации, которые могут быть использованы владельцами СМИ и госорганами.

«Исследование является вторым этапом по выявлению медиапредпочтений населения страны, – сообщил директор ОО «Медиа консалтинг» Наби Юсупов. – В прошлом году мы уже проводили подобное исследование, которое было презентовано в апреле 2018 года. В новом исследовании мы смогли не только узнать уровень предпочтения к тем или иным СМИ, но также, сравнив данные за прошлый и текущий годы, определить, насколько изменилась ситуация. Исследование охватывает не только традиционные СМИ, но и новые средства доставки информации – интернет, соцсети и мессенджеры».

Наби Юсупов также добавил, что новые технологии по всему миру привнесли новые тенденции, которые на сегодняшний день не изучены. Поэтому часть данного исследования касается определения степени перехода населения на новые технологии и уровень его медиаграмотности.

«Исследование показало неуклонный переход населения Таджикистана на интернет, - заявил исполнительный директор ЦСИ «Зеркало» Кахрамон Бакозода. – Рост доли пользователей интернета происходит, хотя и небольшими темпами и не на таком уровне, как в других странах нашего региона».

Прежде всего, по его словам, это связано, с недостаточным проникновением интернета в стране, его высокой стоимостью.

«Но одну из главных причин этого мы видим в недостаточной диверсификации экономики, ограниченности и традиционности доходоприносящей деятельности населения. Ожидаемо, что молодежь более продвинута в использовании интернета, хотя и в большей степени в развлекательных целях. Активизируется потребление СМИ в соцсетях. Мы наблюдаем процесс качественной трансформации в области СМИ. Остаётся нераскрытым потенциал мессенджеров как СМИ. И это можно рассматривать как возможное направление для ближайшего развития. К ним, прежде всего, относятся сами редакции СМИ, рекламодатели, а также государственные и общественные организации, заинтересованные в развитии СМИ в стране. Результаты исследования будут также интересны и отраслевым специалистам – маркетологам, журналистам, медиа-менеджерам, а также блогерам», - сказал Бакозода.

По данным министерства культуры, в настоящее время в республике зарегистрировано и функционируют 376 газет (112 государственных и 264 негосударственных), 245 журналов (114 государственных и 131 негосударственных), 10 информационных агентств (1 государственное и 9 негосударственных), 34 ТВ-канала (8 общенациональных и 26 региональных), 29 радиостанций различных форм собственности.

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