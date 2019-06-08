Основатель новостного исследовательского агентства East-West Digital News и член международной экспертной группы по вопросам IT-образования и мирового трудового рынка Адриан Хенни рассказывает, что можно сделать, чтобы в ближайшие 5-10 лет в Таджикистане появились десятки тысяч высококвалифицированных IT-специалистов, а через 10-15 лет ВВП страны вырос на $4 млрд. А может быть даже больше…

Пока отстаем, но есть все шансы вырастить таджикских Биллов Гейтсов

- Адриан, это Ваш первый визит в Таджикистан. Скажите, что думаете о технологическом потенциале страны?

- Прежде всего, хочу сказать, что я хорошо знаком с ситуацией в некоторых странах СНГ за годы своей работы в инвестиционном фонде Direct Group/Fastlane Ventures и новостном исследовательском агентстве о технологиях - East-West Digital News в России и в Украине. Я не раз бывал с рабочими визитами в странах Центральной Азии – Казахстане и Узбекистане. Так что приблизительно я имел представление о тенденциях в регионе, когда Директор государственного Бизнес-инкубатора Таджикистана Дилшод Джуразода предложил совершить ознакомительную поездку в Таджикистан.

За несколько дней, что я здесь, у меня сложилось впечатление, что в сравнении с другими странами СНГ у вас наименее развита технологическая экосистема и инновационная деятельность, но я не увидел принципиальных препятствий к тому, чтобы Таджикистан мог развить технологический сектор на существенном уровне. Наоборот, я заметил некоторые элементы, которые дают все шансы достичь хороших результатов в недалеком будущем при условии, что правительство решительно возьмет курс на модернизацию данной отрасли, как это было сделано в других странах мира, в том числе на постсоветском пространстве.

- Можете уточнить, какие замеченные Вами элементы внушают оптимизм?

- Во-первых, неплохой уровень высшего образования, который частично является наследством СССР и частично заслугой усилий правительства независимого Таджикистана. Может быть, качество образования в некоторых случаях оставляет желать лучшего, но есть такие примеры, которые говорят о том, вы можете выйти на совсем другой уровень. Например, таджикско-российский лицей-интернат «Хотам и П.В.» или же Академия ментальной арифметики «Империя знаний», чьи ученики занимают одно из лидирующих мест на международных олимпиадах по точным наукам.

Также, я познакомился с замечательными предпринимателями. Например, с командой Yakdu, которая смогла за менее, чем два года и с очень малыми ресурсами построить полноценную онлайн платформу по здравоохранению в стране. Или другой пример 16-летнего подростка Низора, с которым я имел удовольствие познакомиться. Два года назад он уехал в США с семьей, но вернулся, чтобы создать в Нью-Йорке веб-студию, привлекая программистов из Душанбе, чья рабочая ставка оплачивается дешевле, чем в Америке. Кто знает, может быть, этот мальчик станет таджикским Биллом Гейтсом?

Хотелось бы, чтобы таких ребят стало больше и это возможно. Но при условии, что будет уделено должное внимание развитию IT-образованию, преподаванию английского языка, предпринимательским курсам, чтобы создать благоприятную среду с механизмами поддержки для продвижения технологического бизнеса. И конечно, параллельно надо решать ситуацию с доступом к Интернету в стране. Без качественной связи и свободного доступа к таким важным ресурсам, как Google, ни о каком развитии технологической сферы или вообще модернизации в Таджикистане речь идти не может.

Свободный доступ к Интернету важен не только для предпринимателей, программистов и студентов, но и для международной привлекательности страны. Давайте представим ситуацию: Таджикистану удалось привлечь крупного инвестора вроде компании Intel или Microsoft, президент которой прилетел в Душанбе для подписания важных соглашений, но когда он столкнется с тем, что не может войти в Google или с катастрофически низкой скоростью интернета, ему захочется улететь обратно.

Речь, между прочим, не идет о применении чужой модели демократии. В Беларуси президент все делает для технологической модернизации, в том числе путем открытия страны иностранным партнерам и ресурсам. Он понимает, что без этого рабочие места будущего не создать.

Меня радует то, что представители таджикских госструктур, с которыми я имел честь встретиться, единогласно выразили интерес к нашим предложениям по доведению системы образования до нужного уровня в области IT и по развитию IT-аутсорсинга в стране. И это, к слову, один из важнейших компонентов на пути к модернизации страны в целом. Нам с руководством Госкоминвеста и Секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Таджикистана удалось достичь взаимопонимания и консенсуса на концептуальном уровне по этому вопросу.

Хотелось бы подчеркнуть, что я приехал в Душанбе не с пустыми руками. Наша экспертная группа провела определенные статистические расчеты, которые показали, что при правильном системном решении по преобразованию образовательной системы и IT отрасли ВВП страны может прибавить не меньше, чем 4 млрд долл. США в ближайшие 10-15 лет.

IBM, HP, Microsoft, Intel и Samsung придут в Таджикистан?

- Неужели ИТ-аутсорсинг может принести стране столько денежных вливаний…

- Почему бы и нет? Сейчас валовой внутренний продукт Таджикистана составляет более $7 млрд., а девятнадцать лет назад это был всего $1 млрд. Так почему вы считаете, что $4 млрд. за 15 лет - это невозможно? А добиться этого можно за счет большого количества высокооплачиваемых рабочих мест, которые появятся в стране, и стать частью глобального движения IT-аутсорсинга в правильных специализациях будущего (например, искусственный интеллект, блокчейн и т.д.).

Приведу небольшое международное сравнение с Ливаном. Это страна с 6-ти миллионным населением и огромным количеством проблем: гражданская война (1975-1990 гг.), американское эмбарго, рядом ИГИЛ, вооруженные столкновения между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла», высокий уровень коррупции, сопоставимый с ЦА. И, тем не менее, эта страна смогла подготовить целую армию IT-специалистов, в результате чего Ливан смог добиться значительного экономического успеха. Выручка на душу населения в Ливане сегодня составляет более $2500 в год только за счет IT-аутсорсинга, а в Таджикистане она составляет $0,68. Так чем Таджикистан хуже Ливана? Или соседей по СНГ, которые тоже добились внушительных успехов в этой сфере. К примеру, в 2018 году объем выручки от экспорта IT-услуг в России составлял более $10 млрд., в Украине – более $5 млрд., в Белоруссии – более $1 млрд., и в Киргизии – около $200 млн.

- Что конкретного предлагает ваша группа экспертов в этом плане для нашей страны?

- На наш взгляд, необходимо приложить серьезные усилия по модернизации системы образования и его адаптации к новым реалиям для появления нового поколения IT-специалистов. Речь идет о десятках тысяч квалифицированных специалистов, которые будут востребованы как на глобальном рынке, так и на внутреннем, занимаясь услугами IT-аутсорсинга.

В случае, если развивать IT-образования в Таджикистане и в целом создавать для развития IT-отрасли в стране условия, отвечающие мировым требованиям, можно будет заключать партнерства с крупными мировыми корпорациями как IBM, HP, Microsoft, Intel или Samsung, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечить появлением нового поколения высококвалифицированных айтишников в качестве аутсорс-персонала. Им такие специалисты настолько нужны, что можно с ними договориться не только о содействии по обучению специалистов, но и о создании центров разработки в Таджикистане, где ребята и будут проходить обучение. Таким образом, можно резко снизить риски утечки мозгов. В этом случае подрастающее поколение уже не будет думать о том, чтобы уехать в миграцию в качестве разнорабочего или же в ту же Америку за «американской мечтой». Они будут знать, что смогут зарабатывать достойные деньги интеллектуальным трудом у себя в стране рядом с семьей.

- Насколько реалистично то, что перечисленные вами мировые корпорации откроют свои центры разработки в Таджикистане в скором будущем?

- С точки зрения мировой практики, в Таджикистане принципиальных барьеров не существует. Как показывает успешный опыт России, Беларуси или даже Ливана, им неважно где находятся их будущие сотрудники или поставщики аутсорсинговых услуг, лишь бы они отвечали их профессиональным требованиям. Но, конечно, необходим некий ноу-хау для создания убедительной концепции по сотрудничеству с этими компаниями.

Начинать нужно с воли государства

- И с чего нам начать? Какие первые шаги предпринять, чтобы создать условия для новой индустрии IT-аутсорсинга в Таджикистане?

- Для достижения сколько-нибудь масштабных результатов необходима активная позиция государства. Ведь для развития ИТ-отрасли надо затрагивать и сферу образования, и вопросы инвестиционного климата, и программы по технологической модернизации страны. Если подтвердится воля государства пойти в этом направлении, можно будет заключить соглашения с одной или несколькими иностранными корпорациями-работодателями и заручиться финансовой поддержкой международных организаций. На этой основе можно запустить целевую программу на 5-10 лет, начиная с пилотного проекта и первых мер в области образования.

Я надеюсь, что таким образом откроется новое направление в модернизации страны и даже ментальном преобразовании общества. В случае, если предложенная программа будет принята и успешно выполнена, то люди увидят, что их умственные способности нужны самым престижным мировым компаниям. Вот в Израиле, например, уже лет 10 как идет активная пропаганда и популяризации IT-профессий среди молодежи в университетах и даже в начальной школе как профессии будущего. Intel, HP, Dell, IBM и другие технологические гиганты помогли внедрить новую учебную программу школ, поставили компьютеры в класс, постоянно встречались с учениками и даже делали презентации для родителей. В результате, если раньше в израильских семьях обычно детям говорили, что когда они вырастут, станут юристами или врачами, теперь чаще стали обсуждать перспективы быть инженером по искусственному интеллекту, например в IBM…

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