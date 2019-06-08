В Центральной Азии, несмотря на рост количества приверженцев ислама или называющих себя таковыми, курение является весьма распространенным явлением. Хотя, конечно, если сравнивать с Турцией или Китаем, пристрастившихся к табачным изделиям в ЦА на несколько порядков меньше. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за прошлый год, в мире всего насчитывается порядка 1 млрд курильщиков (при общем населении планеты в 7,5 млрд человек).

В Центральной Азии, чтобы уменьшить их количество, власти идут на запретительные меры, но помогает ли это? Разбиралась ИА Фергана.

 

Таджикистан

В Таджикистане курение попало почти под полный запрет еще осенью 2017 года. В октябре того же года нижняя палата парламента республики утвердила закон «Об ограничении использования табачных изделий», который ужесточил нормы табакокурения в стране, — с тех пор курить нельзя ни в каких помещениях, кроме собственных домов.

17:12 31 мая, 2018

Эмомали Рахмон удостоен медали ВОЗ за достижения в борьбе с курением

Нельзя сказать, что Таджикистан являлся страной, где курение особо распространено, но, например, отсутствие ограничений на продажу сигарет поштучно стимулировало курение среди подростков. Безработные таджикистанцы активно торговали на улицах сигаретами в россыпь среди прочих дешевых товаров. И тут не работали никакие ограничительные меры касательно возраста – кому можно продавать, а кому нельзя. У уличных торговцев основная задача была получить свою минимальную выгоду. Иногда их разгоняла местная милиция, но спустя несколько часов торговцы возвращались.

Торговля насваем в Таджикистане. Фото Тилава Расул-заде, архив "Ферганы"

В мае того же 2017 года таджикистанские власти ввели запрет на рекламу табака где бы то ни было, а производители табачных изделий с тех пор не могут давать рекламу или выступать в качестве спонсоров какого-либо мероприятия. Правда, насвай (нас, нос, айс — традиционное в странах Центральной Азии некурительное табачное изделие в виде пластичной массы или порошка, который закладывается под язык). И хотя его потребление также законодательно ограничивается, однако проследить за исполнением закона практически невозможно, поскольку употребление насвая скрыто от посторонних глаз. Кроме того, насвай изготавливают в домашних условиях, он доступен в любой махалле (квартале, застроенном частными домами) и гораздо дешевле сигарет.

12:05 25 октября, 2017

Курение в Таджикистане попало под практически полный запрет

29 мая стало известно, что власти Таджикистана намерены повышать цены на все марки сигарет. Об этом сообщил Сухроб Вохидов, начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности Министерства здравоохранения республики. Повышение цен на сигареты, по его словам, необходимо для того, чтобы снизить число курильщиков и тем самим уменьшить риск заболевания туберкулезом и раком.

«В Министерстве экономического развития и торговли создана рабочая группа, которая занимается подготовкой необходимых документов для повышения цен на все марки сигарет», – отметил Сухроб Вохидов.

Чиновник Минздрава подчеркнул, что такая мера в других странах дала положительные результаты. В Таджикистане, по его словам, можно купить пачку самых дешевых в Центральной Азии сигарет за 3-5 сомони ($0,3-0,5). «Мы предлагаем установить стоимость одной пачки сигарет местного производства от 5 до 7 сомони. К примеру, в Туркменистане одна пачка дешевых сигарет стоит 50 сомони ($5,3)», – сказал Вохидов.

 

Туркменистан

В апреле этого года на брифинге ВОЗ в Ашхабаде было объявлено, что численность курильщиков в Туркменистане в 2018 году снизилась до 3,4%, что является самым низким показателем в мире. В 2017 году, по данным ВОЗ, курили 8% граждан самой закрытой страны Центральной Азии. Таким образом, за год количество курильщиков сократилось более чем вдвое. Принятая властями программа предусматривает снижение числа курильщиков до нуля к 2025 году. Такой показатель действительно еще не достигнут ни в одной стране мира.

14:30 13 декабря, 2018

В Таджикистане сигареты будут продаваться теперь только со "страшилками" на пачке

Госинформагентство отмечало в связи с брифингом, не особенно вдаваясь в подробности, что «положительные результаты дают осуществляемые на постоянной основе мероприятия, в которых задействованы все структуры, включая медицинские и образовательные учреждения, общественные организации, средства массовой информации».

Однако независимые источники склоняются к тому, что ключевую роль в снижении популярности курения играют экономические факторы. Как они указывают, пачка сигарет в государственных магазинах Туркменистана стоит около 30 манатов ($9), а в частных торговых точках — не менее 50-60 манатов ($14-17) – то есть данные таджикистанского чиновника Вохидова даже занижены. Цена на сигареты оказывается неподъемной для большинства семей. Многие граждане предпочитают покупать сигареты поштучно, лишь когда не могут без них обойтись.

Предупреждение о штрафе за курение в Туркмении. Фото с сайта Azathabar.com

Одновременно государство активно задействует административные меры. Путешественники свидетельствуют, что курение на улице в Туркменистане всегда вызывает интерес полицейских и чревато крупной взяткой. С 2016 года в стране существует государственная монополия на ввоз сигарет, в связи с чем в магазинах регулярно возникает дефицит. Ввоз сигарет челноками из соседних стран также пресекается.

В результате многие граждане переходят на жевательную табачную смесь насвай. Эта смесь в Туркменистане формально считается незаконной, но ее довольно легко приобрести на черном рынке.

 

Узбекистан

В Узбекистане еще в апреле 2012 года вступил в силу закон о запрете продавать табачную продукцию молодежи до 20 лет, а также на предприятиях торговли, расположенных в радиусе менее 500 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. С тех пор в стране нельзя продавать сигареты поштучно. Правда, штраф за нарушение этих правил  был введен  только в конце 2015 года. Многие положения закона 2012 года до сих пор не соблюдаются.

12:04 28 ноября, 2017

Производителей табачной продукции заставили официально признать вред сигарет

А в июне прошлого года Сенат Олий мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах». Этот закон содержит разъяснения таких понятий, как «кальян», «бестабачная курительная смесь для кальяна», «заварка для курения кальяна», «курительный камень для кальяна», «электронная сигарета», и конкретизирует перечень общественных мест, где не разрешается курение кальяна и электронных сигарет.

В перечень таких общественных мест, в частности, попали библиотеки, парки, сады, подземные переходы, остановки и клубы. В соответствии с этим законом запрещено выделение специальных комнат и помещений в общественных местах для курения кальяна и электронных сигарет, а также предоставление общественных мест для использования кальянов и курительных смесей (курительного сырья, курительных камней). Кроме того, указанным законом ограничена реклама курения кальяна и электронных сигарет.

Запрет курения на базаре в Узбекистане. Фото с сайта Olegon.tourbina.ru

По словам заведующего департаментом Кабинета министров Фаниля Кадирова, при разработке закона был изучен международный опыт, включая страны Евросоюза, Россию и Японию, где уже введены запреты на употребление кальяна и электронных сигарет в общественных местах. «Остается актуальным вопрос запрета на ввоз товаров и изделий для электронных сигарет и кальянов, который должен быть рассмотрен с одновременным ужесточением мер по обороту этих табачных изделий. При этом борьба должна быть коррелирована с мерами против распространения классического табакокурения», — отметил тогда Кадиров.

 

Казахстан

В сентябре прошлого года руководство Казахстана попросили исключить норму о полном запрете курения в общественных местах из проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», который в августе 2018 года был опубликован для общественного обсуждения.

18:00 31 мая, 2017

Гид по местам для курения: в какой стране ЦА опасно доставать сигарету?

Принятие кодекса в первоначальном виде, по словам инициатора просьбы журналиста Дениса Кривошеева, приведет к «тотальному запрету потребления табачных изделий на всей территории Казахстана, за исключением частных владений». Подобная мера, как отметил Кривошеев, сделает всех потребителей сигарет «потенциальными правонарушителями» и приведет к постоянным и повсеместным стычкам с полицейскими.

Журналист напомнил об основополагающем принципе Конституции, «согласно которому никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по любым обстоятельствам, в том числе и в желании потреблять легальные табачные продукты». В качестве альтернативы он предложил дополнить кодекс запретом на курение в местах общего пользования, предназначенных для массовых мероприятий и отдыха, а в них, в свою очередь, предусмотреть специально оборудованные зоны для «потребления табачных изделий».

Прилавок с насваем в Казахстане. Фото с сайта Tengrinews.kz

Просьбу журналиста поддержал бывший замминистра сельского хозяйства, а ныне бизнесмен Марат Толибаев. «Я сам не курю, и табачный дым мне неприятен. Но в данном случае для меня права моих сограждан-курильщиков важнее», – написал он на своей странице в Facebook.

По действующему законодательству в Казахстане курение на улицах, во дворах, парках, скверах и так далее не запрещено. Сам проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» до сих пор активно обсуждается среди казахстанцев, так как у них довольно много претензий к различным нормам, в том числе тем, которые совершенно не касаются вопросов курения.

 

Киргизия

17:10 15 ноября, 2018

Стань модным. Пять необычных советов, как бросить курить

В январе этого года в Киргизии местные парламентарии решили радикально ужесточить антитабачное законодательство. На общественное обсуждение был вынесен соответствующий законопроект. Из него следует, что курить нельзя будет фактически нигде, кроме собственных квартир.

Продавать же сигареты и иные курительные и некурительные табачные изделия будет вообще нельзя (хотя это, возможно, техническая недоработка авторов текста). В середине марта проект раскритиковал глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев. Он заявил, что документ разрабатывали без участия представителей предпринимательского сообщества, а отзывы бизнесменов на уже готовый проект были проигнорированы.

Прилавок с насваем на рынке в Киргизии
фото ИА Фергана

В конце марта члены Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров Киргизии выступили против вынесенного на обсуждение антитабачного законопроекта. Директор ассоциации Евгений Тян заявил, что в случае запрета на курение в ресторанах владельцы заведений потеряют от 10 до 70 процентов выручки.

Многие из них наверняка не захотят соблюдать запрет и попытаются «договориться» с проверяющими — то есть произойдет рост коррупции.

Тян предложил три альтернативных варианта решения проблемы.

Во-первых, в ресторанах можно ввести лицензию на реализацию табака — по аналогии с лицензией на продажу алкоголя. Во-вторых, рестораторов можно обязать определить статус своих заведений и пометить их стикерами «для курящих» и «для некурящих». Наконец, в ресторанах можно разрешить курить только в специально оборудованных комнатах.

11:04 17 апреля, 2017

ВОЗ: Женщины и молодежь Таджикистана станут главной мишенью пропаганды курения

В целом в Киргизии действуют раздельные залы в ресторанах для курящих и некурящих, а возле офисных помещений имеются зоны для желающих подымить. В то же время в январе киргизские власти учеличили штраф за курение в неположенных местах — теперь граждане должны будут заплатить за это 1000 сомов ($14) вместо 500 ($7). По закону «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака» в Киргизии нельзя курить в университетах, школах, детских садах и детских лагерях; в больницах, поликлиниках и госпиталях; в пожароопасных местах вроде автозаправок. Примечательно, что по закону нельзя курить в зданиях университетов, школ, детских садов и больниц. Но можно ли курить на территории этих учреждений (например во дворе) или в специально отведенных местах, неясно. В законе это никак не прописано.

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