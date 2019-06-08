В Центральной Азии, несмотря на рост количества приверженцев ислама или называющих себя таковыми, курение является весьма распространенным явлением. Хотя, конечно, если сравнивать с Турцией или Китаем, пристрастившихся к табачным изделиям в ЦА на несколько порядков меньше. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за прошлый год, в мире всего насчитывается порядка 1 млрд курильщиков (при общем населении планеты в 7,5 млрд человек).

В Центральной Азии, чтобы уменьшить их количество, власти идут на запретительные меры, но помогает ли это? Разбиралась ИА Фергана.

Таджикистан

В Таджикистане курение попало почти под полный запрет еще осенью 2017 года. В октябре того же года нижняя палата парламента республики утвердила закон «Об ограничении использования табачных изделий», который ужесточил нормы табакокурения в стране, — с тех пор курить нельзя ни в каких помещениях, кроме собственных домов.

Нельзя сказать, что Таджикистан являлся страной, где курение особо распространено, но, например, отсутствие ограничений на продажу сигарет поштучно стимулировало курение среди подростков. Безработные таджикистанцы активно торговали на улицах сигаретами в россыпь среди прочих дешевых товаров. И тут не работали никакие ограничительные меры касательно возраста – кому можно продавать, а кому нельзя. У уличных торговцев основная задача была получить свою минимальную выгоду. Иногда их разгоняла местная милиция, но спустя несколько часов торговцы возвращались.

Торговля насваем в Таджикистане. Фото Тилава Расул-заде, архив "Ферганы"

В мае того же 2017 года таджикистанские власти ввели запрет на рекламу табака где бы то ни было, а производители табачных изделий с тех пор не могут давать рекламу или выступать в качестве спонсоров какого-либо мероприятия. Правда, насвай (нас, нос, айс — традиционное в странах Центральной Азии некурительное табачное изделие в виде пластичной массы или порошка, который закладывается под язык). И хотя его потребление также законодательно ограничивается, однако проследить за исполнением закона практически невозможно, поскольку употребление насвая скрыто от посторонних глаз. Кроме того, насвай изготавливают в домашних условиях, он доступен в любой махалле (квартале, застроенном частными домами) и гораздо дешевле сигарет.

29 мая стало известно, что власти Таджикистана намерены повышать цены на все марки сигарет. Об этом сообщил Сухроб Вохидов, начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности Министерства здравоохранения республики. Повышение цен на сигареты, по его словам, необходимо для того, чтобы снизить число курильщиков и тем самим уменьшить риск заболевания туберкулезом и раком.

«В Министерстве экономического развития и торговли создана рабочая группа, которая занимается подготовкой необходимых документов для повышения цен на все марки сигарет», – отметил Сухроб Вохидов.

Чиновник Минздрава подчеркнул, что такая мера в других странах дала положительные результаты. В Таджикистане, по его словам, можно купить пачку самых дешевых в Центральной Азии сигарет за 3-5 сомони ($0,3-0,5). «Мы предлагаем установить стоимость одной пачки сигарет местного производства от 5 до 7 сомони. К примеру, в Туркменистане одна пачка дешевых сигарет стоит 50 сомони ($5,3)», – сказал Вохидов.

Туркменистан

В апреле этого года на брифинге ВОЗ в Ашхабаде было объявлено, что численность курильщиков в Туркменистане в 2018 году снизилась до 3,4%, что является самым низким показателем в мире. В 2017 году, по данным ВОЗ, курили 8% граждан самой закрытой страны Центральной Азии. Таким образом, за год количество курильщиков сократилось более чем вдвое. Принятая властями программа предусматривает снижение числа курильщиков до нуля к 2025 году. Такой показатель действительно еще не достигнут ни в одной стране мира.

Госинформагентство отмечало в связи с брифингом, не особенно вдаваясь в подробности, что «положительные результаты дают осуществляемые на постоянной основе мероприятия, в которых задействованы все структуры, включая медицинские и образовательные учреждения, общественные организации, средства массовой информации».

Однако независимые источники склоняются к тому, что ключевую роль в снижении популярности курения играют экономические факторы. Как они указывают, пачка сигарет в государственных магазинах Туркменистана стоит около 30 манатов ($9), а в частных торговых точках — не менее 50-60 манатов ($14-17) – то есть данные таджикистанского чиновника Вохидова даже занижены. Цена на сигареты оказывается неподъемной для большинства семей. Многие граждане предпочитают покупать сигареты поштучно, лишь когда не могут без них обойтись.

Предупреждение о штрафе за курение в Туркмении. Фото с сайта Azathabar.com

Одновременно государство активно задействует административные меры. Путешественники свидетельствуют, что курение на улице в Туркменистане всегда вызывает интерес полицейских и чревато крупной взяткой. С 2016 года в стране существует государственная монополия на ввоз сигарет, в связи с чем в магазинах регулярно возникает дефицит. Ввоз сигарет челноками из соседних стран также пресекается.

В результате многие граждане переходят на жевательную табачную смесь насвай. Эта смесь в Туркменистане формально считается незаконной, но ее довольно легко приобрести на черном рынке.

Узбекистан

В Узбекистане еще в апреле 2012 года вступил в силу закон о запрете продавать табачную продукцию молодежи до 20 лет, а также на предприятиях торговли, расположенных в радиусе менее 500 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. С тех пор в стране нельзя продавать сигареты поштучно. Правда, штраф за нарушение этих правил был введен только в конце 2015 года. Многие положения закона 2012 года до сих пор не соблюдаются.

А в июне прошлого года Сенат Олий мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах». Этот закон содержит разъяснения таких понятий, как «кальян», «бестабачная курительная смесь для кальяна», «заварка для курения кальяна», «курительный камень для кальяна», «электронная сигарета», и конкретизирует перечень общественных мест, где не разрешается курение кальяна и электронных сигарет.

В перечень таких общественных мест, в частности, попали библиотеки, парки, сады, подземные переходы, остановки и клубы. В соответствии с этим законом запрещено выделение специальных комнат и помещений в общественных местах для курения кальяна и электронных сигарет, а также предоставление общественных мест для использования кальянов и курительных смесей (курительного сырья, курительных камней). Кроме того, указанным законом ограничена реклама курения кальяна и электронных сигарет.

Запрет курения на базаре в Узбекистане. Фото с сайта Olegon.tourbina.ru

По словам заведующего департаментом Кабинета министров Фаниля Кадирова, при разработке закона был изучен международный опыт, включая страны Евросоюза, Россию и Японию, где уже введены запреты на употребление кальяна и электронных сигарет в общественных местах. «Остается актуальным вопрос запрета на ввоз товаров и изделий для электронных сигарет и кальянов, который должен быть рассмотрен с одновременным ужесточением мер по обороту этих табачных изделий. При этом борьба должна быть коррелирована с мерами против распространения классического табакокурения», — отметил тогда Кадиров.

Казахстан

В сентябре прошлого года руководство Казахстана попросили исключить норму о полном запрете курения в общественных местах из проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», который в августе 2018 года был опубликован для общественного обсуждения.

Принятие кодекса в первоначальном виде, по словам инициатора просьбы журналиста Дениса Кривошеева, приведет к «тотальному запрету потребления табачных изделий на всей территории Казахстана, за исключением частных владений». Подобная мера, как отметил Кривошеев, сделает всех потребителей сигарет «потенциальными правонарушителями» и приведет к постоянным и повсеместным стычкам с полицейскими.

Журналист напомнил об основополагающем принципе Конституции, «согласно которому никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по любым обстоятельствам, в том числе и в желании потреблять легальные табачные продукты». В качестве альтернативы он предложил дополнить кодекс запретом на курение в местах общего пользования, предназначенных для массовых мероприятий и отдыха, а в них, в свою очередь, предусмотреть специально оборудованные зоны для «потребления табачных изделий».

Прилавок с насваем в Казахстане. Фото с сайта Tengrinews.kz

Просьбу журналиста поддержал бывший замминистра сельского хозяйства, а ныне бизнесмен Марат Толибаев. «Я сам не курю, и табачный дым мне неприятен. Но в данном случае для меня права моих сограждан-курильщиков важнее», – написал он на своей странице в Facebook.

По действующему законодательству в Казахстане курение на улицах, во дворах, парках, скверах и так далее не запрещено. Сам проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» до сих пор активно обсуждается среди казахстанцев, так как у них довольно много претензий к различным нормам, в том числе тем, которые совершенно не касаются вопросов курения.

Киргизия

В январе этого года в Киргизии местные парламентарии решили радикально ужесточить антитабачное законодательство. На общественное обсуждение был вынесен соответствующий законопроект. Из него следует, что курить нельзя будет фактически нигде, кроме собственных квартир.

Продавать же сигареты и иные курительные и некурительные табачные изделия будет вообще нельзя (хотя это, возможно, техническая недоработка авторов текста). В середине марта проект раскритиковал глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев. Он заявил, что документ разрабатывали без участия представителей предпринимательского сообщества, а отзывы бизнесменов на уже готовый проект были проигнорированы.

Прилавок с насваем на рынке в Киргизии фото ИА Фергана

В конце марта члены Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров Киргизии выступили против вынесенного на обсуждение антитабачного законопроекта. Директор ассоциации Евгений Тян заявил, что в случае запрета на курение в ресторанах владельцы заведений потеряют от 10 до 70 процентов выручки.

Многие из них наверняка не захотят соблюдать запрет и попытаются «договориться» с проверяющими — то есть произойдет рост коррупции.

Тян предложил три альтернативных варианта решения проблемы.

Во-первых, в ресторанах можно ввести лицензию на реализацию табака — по аналогии с лицензией на продажу алкоголя. Во-вторых, рестораторов можно обязать определить статус своих заведений и пометить их стикерами «для курящих» и «для некурящих». Наконец, в ресторанах можно разрешить курить только в специально оборудованных комнатах.

В целом в Киргизии действуют раздельные залы в ресторанах для курящих и некурящих, а возле офисных помещений имеются зоны для желающих подымить. В то же время в январе киргизские власти учеличили штраф за курение в неположенных местах — теперь граждане должны будут заплатить за это 1000 сомов ($14) вместо 500 ($7). По закону «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака» в Киргизии нельзя курить в университетах, школах, детских садах и детских лагерях; в больницах, поликлиниках и госпиталях; в пожароопасных местах вроде автозаправок. Примечательно, что по закону нельзя курить в зданиях университетов, школ, детских садов и больниц. Но можно ли курить на территории этих учреждений (например во дворе) или в специально отведенных местах, неясно. В законе это никак не прописано.

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