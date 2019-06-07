По данным синоптиков, завтра, 8 июня, в Таджикистане ожидается выпадение сильных осадков, сопровождающихся грозой и усилением ветра.
Непогода будет особенно "буйной" в горных и предгорных районах республиканского подчинения и Хатлонской области, отмечается в предупреждении на сайте Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана.
В предупреждении отмечается, что в период с 8 по 10 июня в горных и предгорных районах республики (за исключением Востока ГБАО) сохраняются селевые явления.
Селевые потоки в этом году буквально заполонили Таджикистан: обильные осадки в начале лета вызвали селевые паводки на территории ряда районов страны.
Так, 2 июня в результате паводков в Канибадаме селевой поток, возникший в селесбросе Секубра, проник и на территорию кладбища кишлака Шуркургон, в результате чего обвалились десятки захоронений.
Позже, 4 мая, в Пенджикенте в селе Рузи-Обнок сельского джамота Ёри сель разрушил жилой дом. В результате стихийного бедствия погибли двое жителей города Душанбе, которые гостили у родственников.
КЧС бьет тревогу
Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан генерал-лейтенантом Рустам Назарзода созвал сегодня экстренное совещание, в котором приняли участие руководители ряда международных организаций, аккредитованных в нашей стране.
Целью встречи обсуждение вопросов об оказании помощи населению городов и районов страны, пострадавших в результате схода селевых паводков, сообщает Умеда Юсуфи – пресс-секретарь КЧС РТ.
Рустам Назарзода предоставил информацию о сложившейся ситуации в стране. Было подчеркнуто, что во всех городах и районах страны, которые пострадали в результате стихии, работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, для определения нанесенного ущерба.
На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий стихии с участием военнослужащих КЧС, Министерства обороны и местными органами государственной власти.
Председатель КЧС особо отметил, что поддержка нуждающемуся населению является приоритетной задачей.
По итогам встречи было принято решение оказать необходимую помощь в виде предоставлении гигиенических наборов, ёмкостей для воды, горюче-смазочных материалов для проведения расчистительных работ и предметов питания первой необходимости, отметила Умеда Юсуфи.
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