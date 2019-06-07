Парк возведен на месте сквера возле театра оперы и балета имени Садриддина Айни и назван «Куруши Кабир» ("Великий Кир"). В открытии парка, которое состоится в эти минуты, примет участие мэр города Душанбе Рустам Эмомали, сообщили "АП" источники.
Площадь парка составляет 4,3 га. В новом парке установлены памятники великому таджикскому художнику Камолиддину Бехзоду и Народной артистке СССР балерине Малике Сабировой.
Реконструкция сквера была начата в конце 2017 года: в течение этого времени сквер был огорожен, а о том, что будет на его месте, долгое время не сообщалось.
Это будет шестнадцатый по счету парк в Душанбе, многие из которых были построены в последние годы.
Ранее мы создали интерактивную карту парков столицы, где можно получить короткую информацию о всех парках Душанбе с указанием местоположения, а также их фотографии.
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