В минувшую пятницу в Вашингтоне разыгралась трагедия: американский дипломат застрелил свою 45-летнюю супругу - уроженку Таджикистана Лолу Гуломову. Позже он сам совершли самоубийство. Об этом резонансном инциденте написал The Washington Post.

Тело женщины нашли с пулевыми ранениями утром в пятницу, 7 июня, в ee доме на северо-западе Вашингтона: в этот день супруги должны были идти в суд, чтобы закончить свой бракоразводный процесс, отмечает издание.

Когда полиция сломала дверь и вошла в дом, застрелился и муж Гуломовой Джейсон Рифф - сотрудник Госдепартамента США: он скончался в больнице от пулевого ранения, полученного в голову.

Джейсон Рифф и Лола Гуломова разошлись в марте этого года после 18 лет совместной жизни. У них было двое дочерей, которыx в тот трагический день не было дома. Старшая в этом году заканчивали среднюю школу. У нее как раз вечером 7 июня была намечена церемония выпускников. Администрация Janney Elementary School отложила эту церемония по причине трагедии случившейся с родителями этой выпускницы.

Издание пишет, что Лола Гуломова подписала новый 4-летний контракт и в 2020 году должна была ехать в Белград, кудо хотела взять с собой обоих дочерей, но Рифф не был согласeн с этим.

Лола Гуломова, бывшая исследовательница народных танцев, была из немногочисленных уроженцев Таджикистана, которым удалось сделать карьеру в США, Она работала в НАСА, посольстве США в Москве, а в последнее время в Министерстве торговли США. Ее бывший супруг работал в Госдепартаменте.

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