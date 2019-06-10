В Нур-Султане и Алматы в день выборов задержали около 500 человек, сообщает informburo.kz со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, который заявил об этом на брифинге в ЦИК РК.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации и проведения несанкционированных акций. В городах Нур-Султан и Алматы с мест проведения акций было доставлено в органы внутренних дел около 500 человек", – сказал Кожаев.

Он отетил, что людивышли на улицы по призыву запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».

Говоря о действиях полицейских он отметил, что все они "вели себя максимально корректно".

"При задержании правонарушителей специальные средства не применялись. Распространяемые в социальных сетях сведения о пострадавших от действий полиции, даже о гибели человека, в ходе пресечения противоправных действий, не соответствует действительности", – отметил Марат Кожаев.



По информации управления здравоохранения Алматы, никто в этот день не обращался за медицинской помощью. В Нур-Султане на месте проведения незаконных акций к медработникам обратились 12 человек. Все в основном жаловались на гипертонический криз. При этом от действий митингующих пострадали трое полицейских.



Всего на охрану общественного порядка по стране были задействованы 19 тысяч полицейских, шесть тысяч сотрудников ЧС, волонтёров. Безопасность на улицах и в общественных местах обеспечивали 10 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным exit poll от института "Қоғамдық пікір", победил на внеочередных президентских выборах. Он набрал 70,13% голосов избирателей. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 77,4%.

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