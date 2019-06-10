Члены семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стали гостями на свадьбе сыновей эмира Дубая Шейха Мухаммада бин Рашида аль-Мактума, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, которая состоялась 6 июня, пишет kaktus.media.

В свадьбе приняли участие зятья президента Узбекистана Ойбек Турсунов и Отабек Умаров, 10-летний сын и внук Шавката Мирзиёева Алишер и Миромон.

Фотографию с торжества опубликовал на своей странице в Instagram младший зять Шавката Мирзиеева Отабек Умаров. На фотографии видно, как эмир Дубая стоит, положив руки на плечи сына Мирзиёева, а зятья главы Узбекистана стоят в одном ряду с одним из женихов.

Представляли ли члены семьи Шавката Мирзиёева на свадьбе сыновей эмира Дубая правительство Узбекистана или участвовали в свадебном торжестве по личному приглашению – неизвестно, пишет узбекская служба Радио Свобода. Пресс-служба президента Узбекистана не сообщила о том, что семья Мирзиёева принимала участие в свадебных мероприятиях первой семьи Дубая.

Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов является первым заместителем главы администрации президента, его второй зять Отабек Умаров – первым заместителем руководителя Службы безопасности президента.

Эмир Дубая женил сразу трех сыновей в день празднования Орозо айта. В свадьбе участвовали в основном иностранные гости, приехавшие из арабских стран. Свадебное торжество прошло в дубайском Всемирном торговом центре.

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