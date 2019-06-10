Газеты «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК» впервые в истории выйдут с одинаковой первой полосой в понедельник, 10 июня. Она будет посвящена уголовному преследованию журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пишет Медуза.
Все три издания сделали заявление, в котором поддержали решение Никулинского районного суда, отправившего Голунова под домашний арест вместо СИЗО. Редакции также потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты проверки СМИ.
В заявлении также говорится, что редакции этих изданий не считают предоставленные следствием доказательства вины Голунова в сбыте наркотиков убедительными и не исключают связи уголовного преследования с профессиональной деятельностью журналиста.
Голунов – журналист-расследователь, он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях», РБК, сейчас – специальный корреспондент Meduza.
В последние годы Голунов писал о том, как тратятся средства из московского бюджета, в том числе по программе благоустройства.
Голунов был задержан 6 июня, сейчас находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии.
Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.
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