При выполнении работ и оказании услуг, связанных с возведением АЭС в Узбекистане, при лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, обеспечении безопасности, экспертизе объектов, транспортировке и хранении радиоактивных отходов, а также в выборе площадки, проектировании, строительстве и гарантийной эксплуатации атомной электростанции будут применяться федеральные нормы и правила Российской Федерации в области использования атомной энергии.

Об этом говорится в подготовленном Госкомитетом промышленной безопасности Узбекистана проекте постановления президента республики, передает ИА "Фергана".

Российская нормативно-правовая база при строительстве и эксплуатации АЭС будет действовать до принятия Узбекистаном собственных актов и документов в области использования атомной энергии.

Соглашение о сотрудничестве между Узбекистаном и Россией в сфере атомной энергетики было подписано в декабре 2017 года. Затем в Узбекистане было создано Агентство по развитию атомной энергетики «Узатом». Совместно с госкорпорацией «Росатом» организовано обучение 30 узбекистанцев в Московском инженерно-физическом институте, а в этом году первых студентов примет филиал МИФИ под Ташкентом.

Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС было подписано в сентябре 2018 года. Проект предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Макет будущей электростанции изготовлен по образцу существующей Нововоронежской АЭС-2. В октябре 2018 года в ходе своего визита в Узбекистан президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт проекту.

АЭС возведут на площадке вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области. Стоимость проекта составит около $11 млрд, первый энергоблок должен быть запущен в 2028 году.

Планируется, что в результате запуска станции Узбекистан будет ежегодно экономить 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в страну будет поступать $550-600 млн в год.

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