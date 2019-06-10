Компания HUAWEI обеспечила возможность обновления интерфейса до EMUI 9 для владельцев смартфонов Mate 9 и P10.

Новая версия EMUI 9 будет доступна для телефонов поколения Mate 9 и P10, которые вышли после 2016 года. Обновление операционной системы нацелено на обеспечение более комфортного использования смартфонов HUAWEI для потребителей.

EMUI 9 - второе масштабное обновление для моделей Mate 9 и P10. Благодаря EMUI 9 владельцы смартфонов данного поколения смогут оценить улучшенные возможности пользовательского интерфейса.

Количество элементов конфигурации EMUI 9 сократилось на 10%. Обновление обеспечит понятный и эргономичный пользовательский интерфейс, удобное управление одной рукой, новую навигацию жестами и более комфортное использование смартфона в целом.

EMUI 9 доступно для всех моделей, указанных ниже. Для обновления телефона до EMUI 9, необходимо следовать инструкциям на экране смартфона (Настройки > Обновление ПО). Кроме того, можно подписаться на обновления EMUI через Hicare (доступно не во всех странах и регионах).

За обновлением интерфейса также можно обратиться к сотрудникам розничных магазинов и сервисных центров HUAWEI. Push-уведомления о новом обновлении EMUI 9 будут появляться в разное время в зависимости от страны. Информация о текущей версии EMUI доступна в вашем телефоне (Настройки > Система > О телефоне).

О HUAWEI Consumer Business Group

Продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты, благодаря HUAWEI вошел в тройку лидирующих производителей смартфонов всего мира. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай.

HUAWEI Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли. HUAWEI Consumer BG нацелена на то, чтобы обеспечить пользователей новейшими технологическими достижениями.

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