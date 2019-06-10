Авиакомпания заявляла, что ради удешевления цены на авиабилеты снизила их стоимость на 12 процентов. Питание уже нет, но цены на билет, например, по рейсу Душанбе-Москва, остались на прежнем уровне.

После жалоб людей относительно того, что «Сомон Эйр» перестала кормить пассажиров рейса Душанбе-Москва горячим питанием, в авиакомпании в конце мая этого года заявили, что такое решение принято в целях снижения стоимости авиабилетов.

До мая нынешнего года авиакомпания предоставляла горячее питание пассажирам этого рейса.

«С целью снижения цен на авиабилеты авиакомпания «Сомон Эйр» внесла корректировки в рацион питания на борту. Так, горячее питание предоставляется пассажирам на рейсах продолжительностью более 3 часов, а также пассажирам бизнес-класса, независимо от направления», - говорили в «Сомон Эйре».

В авиакомпании отмечали, что на рейсах продолжительностью до 3 часов пассажирам эконом-класса предоставляются сэндвичи, кексы и напитки. «Исключением являются также рейсы по направлению Душанбе-Москва-Душанбе, где пассажирам эконом-класса предоставляются сэндвичи, кексы и напитки», - подчеркнули в компании.

31 мая в «Сомон Эйр» отмечали, что стоимость перелета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, якобы, уже понизилась на 12%. Между тем по данным Агентства по статистике при президенте РТ, тарифы в прошлом году наоборот – повысились – на 6,4 процента. А стоимость проезда воздушным транспортом в январе-апреле этого года и вовсе выросла на 54,7%.

Мы не мониторили цены на все рейсы, на которые Сомон Эйр обещало снизить тарифы (рейсы, где согласно их решению не будет горячего питания, - ред.), однако, цены на билет «Сомон Эйр» на рейс Душанбе-Москва, которым в основном пользуются таджикские трудовые мигранты, с начала текущего месяца остаются фактически неизменными.

Стоимость перелёта по этому маршруту на сайте авиакомпании сегодня, 10 июня, указывается «от: $188», как и в начале текущего месяца.

Отметим, что стоимость билета по одному и тому же маршруту разниться в зависимости от того, в какое время пассажир приобретает билет: чем раньше до вылета билет приобретается, тем дешевле он обходится и наоборот.

Риск - потерять пассажиров не действует

Авиационные власти Таджикистана еще в конце прошло года предложили местным авиакомпаниям пересмотреть свою тарифную политику по международным авиалиниям.

Директор Агентства по гражданской авиации Икром Субхонзода в феврале этого года на пресс-конференции сообщил, что корректировка ценовой политики связана с тем, чтобы отечественные авиакомпании не теряли пассажиров.

«Наши граждане стали использовать аэропорты соседних стран – Кыргызстана и Узбекистана. В радиусе до 300 км от аэропорта Худжанда расположены почти 10 аэропортов соседних стран, где стоимость авиабилета более низкая», - сказал он.

Однако, присутствовавший на пресс-конференции замглавы «Сомон Эйра» Косим Валиев отметил, что стоимость билета сегодня определяет рынок, она зависит от спроса и предложения.

«Пассажиры свободны в своем выборе, они могут выбирать автобус, поезд и другой транспорт», - сказал он.

Продавцы авиабилетов проверяются на легитимность

Многие люди связывают высокие цены на авиабилеты в таджикских аэропортах также тем, что продажа билетов в Таджикистане осуществляется посредниками, которые имеют с каждого билета определенную сумму.

Эти точки заключают договора с авиакомпаниями и имеют с каждого проданного билета 6-8% от ее стоимости.

В настоящее время авиационные власти совместно с органами прокуратуры проверяют легитимность работы компаний по продаже авиабилетов.

«В плане мероприятий по контролю и проверки субъектов системы гражданской авиации фигурируют компании, которые занимаются реализацией авиабилетов. Проверки продолжаются, - сказал «АП» замдиректора Агентства гражданской авиации Азиз Набизода. - Если будут какие-то существенные недостатки, деятельность нарушителя, естественно, будет приостановлена или же будет отозвана лицензия. Пока таких субъектов не выявлено», - добавил он.

В конце января этого года сообщалось о привлечении авиакомпанией «Сомон Эйр» к уголовной ответственности бывших агентов по продаже билетов, которые занимались обманом пассажиров.

«Авиакомпания отправила запрос в компетентные органы о возбуждении уголовных дел в отношении бывших агентов по продаже билетов, занимавшихся обманом пассажиров. Однако до завершения расследования мы не можем сообщить более подробную информацию», - говорилось тогда в сообщении «Сомон Эйр».

В авиакомпании отмечали, что с 1 февраля этого года в круглосуточном режиме начала функционировать авиакасса при головном офисе «Сомон Эйр».

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