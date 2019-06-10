Немецкая компания – производитель модной одежды Hugo Boss AG готовится к открытию совместного предприятия в Узбекистане.

Об этом заявил первый заместитель хокима (главы администрации) Наманганской области Аюбхон Камалов, выступая с презентацией экономического потенциала региона в рамках Международного инвестиционного форума Doing business with Namangan.

В интервью «Фергане» Камалов сообщил, что переговоры с немецкой компанией находятся в завершающей стадии. Однако представитель известного бренда не смог лично приехать на Doing business with Namangan.

Фото ИА "Фергана"

Совместное предприятие планируется разместить на пяти тысячах квадратных метров. На первом этапе будет задействована одна тысяча метров крытой территории. Модные мужские костюмы будут выпускать под брендом Hugo Boss с ориентацией на экспорт, но их станут реализовывать и в Узбекистане.

С узбекской стороны в СП войдет как минимум одна из шести компаний, отобранных из более 2600 действующих в Наманганской области мелких и средних предприятий по выпуску современной одежды из натуральных материалов — хлопка и шерсти. Выбранные претенденты самостоятельно вышли на уровень узнаваемых брендов и занимаются экспортом модных мужских костюмов в Казахстан, Россию и Турцию.

В течение года кандидаты стремились довести условия труда на своих предприятиях до критериев, установленных зарубежным партнером. В частности, как отметил Камалов, Hugo Boss предъявляет высокие требования к уровню социальной защиты работников. Производство в условиях жаркого климата должно быть оснащено бассейном, зоной отдыха и пунктом медицинской помощи, предоставлять качественное двухразовое питание и достаточный уровень заработной платы.

Камалов подчеркнул, что хокимият Наманганской области не планирует своего долевого участия в СП. По его словам, для властей региона очень важно, что удалось привлечь к сотрудничеству с местным частным бизнесом всемирно известный бренд.

Международный форум, организованный Министерством иностранных дел Узбекистана, проходил 7-8 июня 2019 года в Намангане. В нем участвовали 230 представителей зарубежных компаний из 36 стран, включая Австрию, Индию, Турцию, КНР, Россию, ФРГ, ОАЭ, Францию. Их сопровождали 18 послов Узбекистана, которые курируют инвестиционное развитие Наманганской области. По итогам переговоров в форматах «В2В» и «B2G» было подписано 39 инвестиционных соглашений на общую сумму $320 млн.

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