В минувшее воскресенье в Vegas Hall в Москве прошел первый московский музыкальный фестиваль «Станция «Душанбинская» под девизом «Услышим друг друга через музыку».
Зрителей порадовали танцевальные хиты от звёзд таджикской, российской и казахской эстрады.
В концертной программе приняли участие группа «Авесто» (Таджикистан), Дамирбек Олимов (Таджикистан), Хайём Хайёлбеков (Таджикистан), M. One (Таджикистан), Бахром Гафури (Таджикистан), Абдулкарим (Казахстан), Джон Даллер (Россия), Natan (Россия), Согдиана (Россия), Вито Ягмуров (Россия) и Killa Voice (Россия).
Зрители пели вместе с артистами и танцевали под хиты любимых исполнителей. Больше всех зрителей удивила Согдиана, которая спела зажигательную песню "Ёри чонам" на таджикском языке.
Фестиваль был благотворительным – часть средств, полученных от продажи билетов, пойдет в Общественный фонд поддержки онкологических больных «Здоровая Азия» на помощь детям-пациентам хосписов.
Московский музыкальный фестиваль «Станция Душанбинская» планируется сделать ежегодным.
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