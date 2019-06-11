Восемь граждан Таджикистана по подозрению в убийстве российского борца, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева арестованы до августа.

В момент совершения преступления они были в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил «АП» источник в правоохранительных структурах Таджикистана.

По его словам, 10 июня таджикские дипломаты, аккредитованные в Москве, провели встречу с арестованными, они не отрицают свою вину.

«Несмотря на то, что СМИ России сообщают о 6 задержанных, на самом деле по данному факту по решению суда Москвы до 8 августа арестованы восемь граждан Таджикистана, все арестованные являются уроженцами Матчинского района Согдийской области», - подчеркнул источник.

Источник также отметил, что в ближайшее время по данному факту посольство Таджикистана в России выпустить официальный пресс-релиз

По информации ТАСС, под стражу до 8 августа задержанных отправил Чертановский суд Москвы. При этом в сообщении говорится о 6 задержанных.

"Постановлением Чертановского районного суда в отношении шестерых подозреваемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда. Она уточнила, что фигуранты дела останутся в СИЗО до 8 августа.

Всем подозреваемым, помимо ч. 2 ст. 105 УК РФ, инкриминируется ст. 213 ("Хулиганство").

ТАСС сообщает, что суд отправил в СИЗО примерно на два месяца Рустама Аминова, Михроджа Аловадинзода, Фаридуна Сафарова, Неъмотджона Бобоева, Мирзошавката Туфалангова и Фируза Сафарова.

По данным следствия, Чуев был убит в ночь на 8 июня.

По данным Следкома РФ, спортсмен шел с девушкой по парку на Южнобутовской улице, когда к нему обратились двое подростков с жалобой на нескольких человек, мешающих им пройти.

«Чуев вступился за подростков. Началась драка, спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших, который продолжал бить спортсмена в воде. Мастер спорта утонул. После этого участники конфликта избили спутницу Чуева и других отдыхавших в парке и скрылись», - сообщает СК.

В кратчайшие сроки по подозрению в убийстве были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что все задержанные являются уроженцами Таджикистана.

По сообщению «Вести», только в парке в Южном Бутове задержанные выпили на шестерых 40 бутылок пива.

Между тем, публикация в российских СМИ снимков задержания подозреваемых с разорванными сзади брюками и спущенными трусами вызвала возмущение некоторых защитников прав таджикских мигрантов.

Они сочли методы силовиков унизительными и попросили посольство Таджикистана вмешаться в ситуацию.

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