Президент Ирана Хасан Рухани прибудет в Душанбе из Бишкека, где он планирует принимать участие в саммите ШОС.
В четверг Хасан Рухани планирует совершить поездку в Кыргызстан для участия в саммите ШОС, который пройдет 13-14 июня в Бишкеке, сообщает IRNA со ссылкой на администрацию иранского президента.
Отмечается, что визит Рухани состоится по официальному приглашению президента Кыргызстана. Иран на мероприятиях ШОС участвует в качестве наблюдателя.
Помимо участия в саммите ШОС президент Ирана в Бишкеке также проведет двусторонние встречи с главами некоторых стран.
14 июня Рухани отправится из Кыргызстана в Таджикистан для участия в саммите глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мероприятие в Душанбе запланировано на 14-15 июня.
Отмечается, что во время этих поездок президента Рухани будет сопровождать высокопоставленная делегация.
Единственный визит Хасана Рухани в Таджикистан состоялся в сентябре 2014 года, через год после его избрания президентом Ирана. Тогда он принял участие в Душанбе также в саммите ШОС.
После этого наступил период холодных отношений между двумя странами, которые окончательно ухудшились в 2016 году, когда Иран пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.
В марте этого года руководство Ирана сменило своего представителя в Таджикистане, проработавшего в Душанбе более четырех лет - иранского посла Худжатулло Фагони сменил тогда Мохаммедтаки Сабири.
В ответ Таджикистан также сменил своего посла в Иране на более опытного дипломата: Низомиддин Зохиди был назначен на должность главы дипмиссии Таджикистана в Иране 10 апреля. До этого он работал первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана, и является дипломатом высокого уровня.
Визит президента Ирана в Душанбе эксперты считают началом оттепели в отношениях Душанбе и Тегерана.
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